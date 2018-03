Per favore, ricordiamoci di essere umani. Almeno ogni tanto. Questa storia, che sta facendo il giro del mondo, ci racconta di come un piccolo gesto di gentilezza rende migliore la vita di chi lo fa, di chi ne beneficia e anche di chi sta a guardare. È quello che è effettivamente accaduto in una tavola calda di La Marque, in Texas, dove Evoni Williams, una cameriera di 18 anni, ha aiutato con generosità e discrezione un anziano cliente. La sua premura è stata documentata da un’altra avventrice del locale, che ha pubblicato su Facebook una foto della scena diventata virale. Un gesto di umanità, semplice e spontaneo. Una giovane cameriera che aiuta un cliente anziano che non riesce a muoversi bene. La giovane, la diciottenne Evoni Williams, si accorge che l’uomo non può tenere bene le posate in mano, allora si china e gli taglia il cibo nel piatto in piccoli pezzi. Evoni ha così ricevuto attestati di stima da ogni angolo d’America e la possibilità concreta di vedere realizzati i suoi sogni. Come? (Continua a leggere dopo la foto)

Con una borsa di studio per studiare al college. E pensare che tutto è partito da questa scena privata, fra la giovane cameriera e il cliente, una mattina d'inverno in un ristorante di La Marque, in Texas. Ma un'altra cliente del locale, Laura Wolf, scatta una foto, e la posta nella sua pagina Facebook. La storia diventa virale, e la giovane Evoni finisce sulle pagine dei giornali locali. Il semplice gesto di premura frutta alla giovane l'ammirazione del sindaco della cittadina, che approva un proclama di apprezzamento. Ma la grande sorpresa per Evoni è stato l'assegno di 16 mila dollari che la Texas Southern University le ha staccato, perché possa pagarsi le tasse universitarie e andare avanti negli studi.

Evoni difatti lavora nella catena di ristoranti Waffle House proprio per mettere da parte la cifra necessaria alle tasse. "Tutto ciò è una grande sorpresa, non ho fatto nulla di eccezionale" ha detto, fra le lacrime, quando le è stato presentato l’assegno. Ma la diciottenne texana non è la sola cameriera ad aver di recente ricevuto un enorme ringraziamento per un atto di umanità. Un’altra giovane texana, Maria, è stata promossa a manager del ristorante in cui lavorava dopo che aveva trattato con dolcezza un senzatetto che tutti gli altri nel locale avevano evitato e anzi guardato con disgusto.

