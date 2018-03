A 25 anni la sua vita non è come quella delle sue coetanee. Per tanto tempo si è chiesta come mai il suo corpo era diverso, come mai le sue amiche vivevano delle esperienze che per lei erano completamente fuori dal pensabile. Rebekah Knight è una ragazza di Ballymoney, nell'Irlanda del Nord, e per tanti anni si è fatta delle domande a cui non riusciva a rispondere. Poi finalmente quando è diventata maggiorenne ha capito cosa c’era che non andava. Infatti a differenza di tutte le sue amiche, parenti e conoscenti non aveva ancora avuto il ciclo. Lì per lì ha pensato che forse a lei le mestruazioni sarebbero venute più tardi, ma poi si è decisa ad andare dal medico. Dopo essersi sottoposta a diversi controlli medici, Rebekah ha scoperto la verità più terribile che potesse aspettarsi: era affetta da una rara condizione chiamata Sindrome di Mayer Rokitansky Kuster Hauser, che colpisce una sola donna su 5mila in tutto il mondo e impedisce un normale sviluppo dell'apparato riproduttivo. Come se non bastasse, provoca anche disturbi renali, vertebrali, all'udito e al cuore. (continua dopo la foto)

La scoperta è stata sconvolgente. La 25enne ha scoperto infatti di essere nata senza vagina, cervice e utero ma se ne è accorta solo quando ha raggiunto la maggiore età, quando era ormai chiaro che c'era qualche problema con la sua fertilità. "Ero affranta, scioccata e devastata, non potevo credere a quello che mi stava succedendo. Non potrò mai avere bambini", ha spiegato Rebekah in un'intervista rilasciata al sito Daily Mail . I medici le hanno proposto di sottoporsi a un intervento per ricostruire la vagina ma il recupero non è stato semplice, visto che è rimasta per quasi un mese in ospedale e che ha dovuto ricorrere a delle sedute intense di fisioterapia per ritornare a camminare normalmente.





Sebbene tutto si sia risolto per il meglio, portroppo per Rebekah l'operazione non avrà alcun effetto sulla possibilità di mettere al mondo figli. Le sue ovaie funzionano normalmente ma, non avendo l'utero, non potrà mai far sviluppare il feto e le uniche soluzioni a cui può ricorrere per diventare mamma sono la maternità surrogata e l'adozione. Oggi ha ormai imparato a convivere con la terribile condizione, tanto da aver scritto anche un libro intitolato "The girl with no…", in cui racconta la sua storia. Nonostante ciò, non di rado soffre di terribili dolori alle parti intime visto che la sua vagina è "artificiale" e si chiede spesso se sia valsa davvero la pena sottoporsi a un intervento tanto delicato.

