Katja Kafling è una madre danese che vuole raccontare il dramma sfiorato dal figlio Jacob. Ormai quattro anni fa, il suo bambino stava giocando spensierato sulla spiaggia di Rosklide, quando è successo il dramma. Quando si va al mare, è una cosa normalissima che i bambini giochino con la sabbia e da genitori è giusto prendere le dovute accortezze, come la crema solare nella borsa, per proteggere la pelle dei nostri figli dai raggi solari, costumi da bagno di riserva, salvagente e braccioli, acqua e tutto il necessario che potrebbe servire in caso di bisogno. Ma questo non potrebbe bastare e Katja ha voluto lanciare l'allarme. Il fatto è accaduto quattro anni fa e la donna, ospite qualche giorno fa in un canale della televisione danese, ha voluto raccontare il difficile recupero del bambino, che all'epoca die fatti aveva solo tre anni. Jacob, il figlio più piccolo della donna, mentre giocava sulla spiaggia ha iniziato a urlare improvvisamente, a causa di un forte dolore ai suoi piedi. Il bimbo si era ustionato gravemente a causa di alcuni tizzoni ardenti che erano stati nascosti sotto la sabbia, probabilmente resti di un falò che era stato acceso la sera prima.



Qualcuno, per spegnerlo di fretta, aveva usato la sabbia per coprire la brace ardente ma questo non era bastato per spegnere completamente il fuoco. Le ustioni del piccolo Jacob, erano così gravi che, inizialmente, i medici del centro ustioni dell'ospedale avevano deciso di amputargli i piedi. Fortunatamente però, dopo diverse visite, dei chirurghi esperti sono riusciti a fare dei trapianti di pelle da altre parti del suo corpo e recuperare le zone che erano state compromesse dal fuoco. "Si vedeva che la pelle sui suoi piedi ha cominciato a cadere", ha raccontato la madre ai microfoni della televisione norvegese.

Per permettere il recupero del bambino i medici l’hanno sottoposto a diverse operazioni, tra cui il trapianto di una parte di pelle della coscia. Ora Jacob sta bene, ha ancora le cicatrici sui piedi ma è in salute. E Katja ha voluto ricordare il suo dramma come avvertimento per tutte le mamme. La famiglia sa che la persona che ha lasciato il fuoco intatto non l’ha fatto per causare deliberatamente danni. È più probabile che la persona non fosse a conoscenza dei pericoli nascosti. Ecco perché è importante condividere la storia di Jacob per mettere in guardia gli altri.

