Una storia dell’orrore che arriva dalla Russia e che per la sua atrocità ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il protagonista di questo evento di cronaca si chiama Alexey Yastrebov, un uomo di 35 anni che è stato arrestato per l’omicidio della 27enne Ekaterina Nikiforova. Un delitto dai contorni decisamente macabri, dal momento che il 35enne non solo ha ucciso la donna, ma ne avrebbe anche mangiato il cuore. Secondo il quotidiano britannico Mirror, il sospetto cannibale avrebbe prima pugnalato la sua vittima al collo, per poi asportarle il pomo d'Adamo con un coltello da cucina. Dopo questo atto che da solo basta per rendere il tutto raccapricciante, Yastrebov ha continuato la sua opera: avrebbe infatti tagliato via anche il cuore e un polmone. Dopo aver asportato gli organi della 27enne li avrebbe cotti sui fornelli della cucina del suo angusto appartamento in affitto nella città di Krasnoyarsk, nella Russia siberiana. A quel punto l’uomo avrebbe consumato il suo pasto. Queste sono state le informazioni che le forze dell'ordine locali hanno fornito alla stampa. (continua dopo la foto)

Yastrebov dopo aver terminato il suo ‘pranzo’, ha telefono alla proprietaria dell'appartamento, Zhanna Avdeeva, 31 anni, e le ha detto: "Chiama subito la polizia e l'ambulanza. C’è del sangue qui, accanto a me c'è un cadavere". Quando sul posto sono giunti i paramedici, ha detto: "C'è un cuore che cuoce nella mia cucina". Il 35enne ha poi confessato alla polizia: "Le ho detto che avrei mangiato il suo cuore. E così ho fatto”. Secondo le ricostruzioni degli stessi agenti, prima di contattare la padrona di casa, Yastrebov aveva cercato di uccidersi piantandosi delle forbici nel collo, ma non ci è riuscito. Ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale russo, piantonato dalla polizia. "Abbiamo trovato questa povera donna nella stessa stanza", ha detto la 31enne.





"Aveva il petto e la gola completamente squarciati. E le aveva tagliato il suo pomo d'Adamo. Non sono riuscita a guardare" ha ammesso la donna. La vittima, una madre single, aveva due figlie di sette e tre anni. Evgeny Avdeev, 31 anni, fratello della proprietaria, ha detto che il presunto cannibale era “suo amico intimo”, e non avrebbe mai immaginato di poter che potesse fare qualcosa di così "cattivo". "Penso che debbano aver bevuto e deve esserci stata una lite". Avdeeva ha detto che ora chiamerà “un prete” per "ripulire" l'appartamento dopo il terrificante omicidio. "È come un incubo. Tutti sapranno di questo, di tutti i vicini. Come andrò avanti?”. E ha aggiunto: "Voglio un prete che possa dire delle preghiere qui dopo la scoperta di questo cadavere".

