La rete a volte (ormai purtroppo sempre più spesso) sa essere davvero malefica. Per fortuna, però, a segnalare certi "orrori" del web ci pensa sempre qualche anima benevola. Chi in questi casi è un vero e proprio megafono è proprio Selvaggia Lucarelli, la quale condivide sui suoi profili social questi scempi affinché siano da esempio: un esempio da non imitare, ovviamente. Il ristorante resta chiuso a causa di un lutto e cosa succede? La recensione in rete è senza pietà. "Vergogna. Vergogna. Vergogna" è il titolo del commento apparso si Tripadvisor al ristorante Andreina, una stella Michelin in provincia di Ancona, ma l'episodio, decisamente poco gradevole è finito nel mirino di Selvaggia Lucarelli. A suscitare l'ira della blogger il fatto che l'autrice del messaggio abbia criticato il locale nonostante fosse "chiuso per lutto", solo perché non era stata avvisata, lamentando una mancanza di "correttezza" e "serietà nei confronti del cliente". "Ora capisco la situazione ma avvertire no? - si legge sulla recensione - Siamo venuti da Jesi, abbiamo fatto 45 minuti di strada per ritrovarci alle 21.30 di venerdì sera in un posto a noi sconosciuto e ci siamo dovuti mettere alla ricerca di un altro ristorante per rimediare al vostro errore. Ci avete rovinato la serata e l'occasione speciale". (Continua a leggere dopo la foto)

"Capito che str...la nonna Andreina a morire in occasione della serata di 'sta scemunita?", replica Lucarelli su Facebook, invitando i suoi follower a "notare, nonostante tutto, la risposta elegante del ristorante". "Riteniamo - spiegano i gestori del locale - che queste sue parole siano davvero troppo pesanti e fuori luogo per il momento che abbiamo vissuto dato che purtroppo è venuta a mancare Andreina, la fondatrice del ristorante, mamma o nonna di chi oggi porta avanti la cucina". (Continua a leggere dopo le foto)

"Non c'entra la stella Michelin o la professionalità - aggiungono - abbiamo avvertito tutti ma evidentemente una prenotazione ci è sfuggita". "Ci scusiamo ma in questo caso si trattava però di capire il momento difficile e doloroso di altre persone. Comunque - concludono - se volete conoscere la nostra cucina, noi siamo qui".

Ti potrebbe interessare anche: "Ci vediamo in tribunale". Selvaggia Lucarelli non scherza. Dalle parole ai fatti. La giornalista contro la showgirl, un lunghissimo tira e molla di insulti e battibecchi che ora sembra arrivato al suo atto finale