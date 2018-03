Pochi istanti dopo essere venuta alla luce, la piccola Agata Ribeiro Coelho, nata a Santa Monica, in Brasile, con parto cesareo, è stata ‘presentata’ alla sua mamma. Un momento che ogni genitore aspetta con ansia. Dopo tutti quei mesi ad attendere l’arrivo del proprio bebè, l’emozione cresce ed è insiegabile quello che si prova. Coelho de Souza è una giovane donna brasiliana di 24 anni che mai nella vita si sarebbe aspettata una cosa del genere. Quando la sua piccola Agata è nata l’ostetrica l’ha avvicinata alla e a quanto pare è scattato un vero colpo di fulmine. La bimba era nata da appena un minuto tramite parto cesareo all’ospedale di Santa Monica, in Brasile. Dopo aver pulito la piccola appena nata, avvolta su un asciugamano, l’hanno avvicinata al volto della madre, così come si è soliti fare per far vedere alla mamma il proprio figlio, ma questa volta è accaduto qualcosa che ha dell’incredibile, smossa dalla dolcezza e da quell’amore che solo per la propria madre si può avere: un amore incondizionato e smisurato. (continua dopo la foto)

Non appena la piccola Agata si è avvicinata al viso della madre, la prima cosa che ha fatto è stato abbracciarlo, rimanendo così, ferma a cercare di tenere stretta a sé. Solo ogni tanto ha emesso qualche suono, un leggero pianto che sembra il suono della felicità, come se la bimba dicesse ?mamma eccoti! Finalmente ci incontriamo qui”. La scena è stata ripresa e il video di questa scena celestiale è diventato virale in pochissimo tempo. Sebbene il filmato duri più di un minuto, la piccola non da alcun cenno di volersi allontanare dalla sua mamma. E come darle torto. La 24enne ancora emozionata per quanto ha vissuto, non riesce a descrivere l’emozione che ha provato nell’aver avuto quel primo contatto con la sua bambina, e alla dolcezza che quell’abbraccio che le è stato dato le ha trasmesso. (continua dopo le foto)





“È stato un momento incredibile, quando mia figlia mi ha abbracciato per la prima volta – ha spiegato la neomamma -. Anche l’équipe medica era veramente sorpresa del modo in cui Agata cercava di starmi accanto. Non potevano credere che fosse così affettuosa con me”. Adesso la piccola ha compiuto 9 mesi. “Sta crescendo – aggiunge la madre -, ogni giorno è una sorpresa: adoro essere sua madre”. Un piccolo video girato non solo per ricordare alla madre quel momento, per quanto sicuramente sarà difficile per lei dimenticare quelle sensazioni, ma per voler addolcire un po’ il mondo dopo tutte queste tristi notizie che dobbiamo leggere quotidianamente.

Ti potrebbe interessare anche: “Ma è un neonato?!”. Quello che è accaduto in mare è pazzesco. Uno spettacolo meraviglioso e inaspettato ha colto tutti di sorpresa. Una donna, due uomini e poi dalle acque è emerso lui: le incredibili foto rubate