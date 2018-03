La ricerca del piacere sessuale per alcune persone è un'ossessione. C'è chi è disposto a prendersi dei rischi clamorosi pur di raggiungere il momento della gioia e delle volte finisce molto male. Per 'aiutare' queste persone c'è chi inventa degli aggeggi che possono diventare un serio rischi per la salute, Come riportato dal quotidiano britannico The Sun un uomo originario della città sud-occidentale di Kaohsiung a Taiwan è finito in ospedale e ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico alle parti intime per salvarsi la vita. L'uomo dopo essersi maldestramente gingillato ha capito che qualcosa non andava ed è corso in ospedale, dove è stato operato per aver usato un giocattolo sessuale di 18 centimetri che aveva inserito nella sua uretra fino ad arrivare alla vescica. Il sex toy è rimasto incastrato per due giorni prima che i medici intervenissero. Il paziente, che è voluto rimanere anonimo, ha detto ai dottori che si stava dedicando a un gioco erotico, ma che l'oggetto increspato, però, si è incastrato nella sua vescica senza che potesse più riuscire a rimuoverlo autonomamente. (continua dopo la foto)

Il 30enne, che è voluto rimanere anonimo, si è rifiutato di vedere un dottore fino a quando ha cominciato a urinare sangue, realizzando dopo 48 ore che la sua idea di piacere è stata terribilmente azzardata. Il responsabile del reparto di urologia dell'ospedale Kaohsiung Veterans General Hospital ha dichiarato che il giocattolo erotico ha una misura enorme, circa 18 centimetri di lunghezza. Per rimuovere l'oggetto i medici hanno dovuto fare un'endoscopia di routine che, grazie ad una telecamera, ha aiutato i dottori a rimuovere il sex toy che aveva causato una forte infiammazione e sanguinamento. Questa pratica di autoerotismo è molto rischiosa, in quanto gli oggetti inseriti attraverso l'uretra posso produrre infiammazione o rimanere incastrati come in questo caso.





L'uomo è stato dimesso e a breve dovrebbe riprendersi completamente, i medici dell'ospedale suggeriscono di disinfettare spesso questi giocattoli in quanto vengono in contatto con le parti più interne del nostro organismo e potrebbero produrre infezioni gravi. L'ospedale ha inoltre riferito che non si tratta dell'unico caso di questo tipo. Già in passato i medici hanno dovuto 'salvare' altri pazienti che sono stati ricoverati per essersi inseriti altri oggetti come penne e cavi all'interno del pene. Solo la settimana scorsa in Cina un uomo è stato ricoverato dopo che una palla di vetro di circa 8 centimetri di diametro gli è rimasta incastrata nel retto.

