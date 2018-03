Una abitudine comune a tantissimi ragazzini, ma anche a molti adulti. L'uso del cellulare è diventato indispensabile, ovunque andiamo ci segue, come fosse u nuovo arto del nostro corpo. In pochi riescono a distaccarsene e soprattutto a impegnare il tempo libero senza stare sempre a guardarlo. Questo accade soprattutto ai ragazzi che lo utilizzano soprattutto come strumento di socializzazione e comunicazione tra loro. Ma quello che è capitato a Uma Oram una ragazza di 18 anni è allucinate. La giovane si trovava nella sua casa nel villaggio di Kheriakani, nello stato indiano orientale di Odisha, quando si è accorta che il suo smartphone era scarico. Allora ha deciso di metterlo in carica, senza però rinunciare a utilizzarlo neanche per una mezz'ora. Come riportato dal Daily Mail, la 18enne doveva fare una telefonata e così si è messa a chiacchierare, poi la tragedia che ha segnato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Mentre era intenta a parlare con un parente, il telefono è esploso. Uma ha subito ferite alla mano, al torace e alla gamba e ha perso i sensi prima di essere portata in ospedale dove è stata dichiarata morta. (continua dopo la foto)

Il fratello della ragazza ha raccontato che Uma aveva telefonato ad una membro della famiglia subito dopo pranzo, ma ha scoperto che il telefono, che aveva un logo Nokia, aveva esaurito la carica della batteria. Dopo averlo messo in carica, ha fatto partire la chiamata e poco dopo è avvenuto il dramma. Suo fratello Durga Prasad Oram ha detto: "Spesso diceva che il suo telefono aveva la batteria che si scaricava, quindi la collegava per caricarlo e parlava simultaneamente. Il cellulare … è stato messo in carica quando ha iniziato a parlare con un parente. Prima che potessimo sapere cosa è successo esattamente, Uma è caduta in stato di incoscienza". Un fatto improvviso che ha lasciato tutti di sasso.





Poi la tristezza: "È stata dichiarata morta all'ospedale”, ha detto il fratello. Le immagini dell'incidente mostrano un telefono danneggiato che alcune fonti in India affermano essere Nokia 5233, prodotto dal 2010. Il quotidiano britannico MailOnline ha provato a contattare la nota azienda produttrice di telefoni Nokia che tuttavia si è rifiutata di commentare l’accaduto. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'esplosione. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la polizia è giunta sulla scena per raccogliere dichiarazioni e sul corpo di Uma sarà effettuata un‘autopsia.

