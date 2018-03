Appelli, anche in tv, per ritrovare Erica, la figlia adottiva di cui si era persa ogni traccia. Solo anni dopo, però, è uscita la verità. Verità che nessuno avrebbe potuto mai immaginare guardando i genitori della ragazzina, Sandy e Casey Parsons, seduti sul divano nello studio del noto programma televisivo 'Dr. Phil'. Sembravano una mamma e un papà amorevoli, ma soprattutto una mamma e un papà disperati e alla ricerca di un aiuto concreto per ritrovare Erica sana e salva. Era scomparsa 2 anni prima, aveva 11 anni. Sandy e Casey raccontarono che all'epoca Erica viveva a casa della nonna e loro si erano attivati su più fronti per riportarla a casa. Durante l'ospitata in tv, però, dopo una serie di domande mirate del conduttore, è parso chiaro che ci fossero troppe incongruenze nel racconto dei Parsons. Troppi punti oscuri. Ma da qui a immaginare cosa fosse successo davvero alla piccola Erica ce ne passava. Sta di fatto che la scomparsa della bambina era stata ignorata a lungo, per anni. L'ultima volta che Erica è stata vista era il 2011, eppure la sua scomparsa è stata denunciata solo due anni dopo, a luglio 2013. Perché? (Continua dopo la foto)

Quando i genitori di Erica tentarono di spiegare la ragione di questo ritardo, l'intervista prese una piega inaspettata. Quando il dottor Phil rivelò i risultati del test della verità, la coppia rifiutò altre comparse in studio. Le risposte dell'uomo a domande come "Hai deliberatamente causato la scomparsa di Erica?" e "Avevi un piano per causare la scomparsa di Erica?" sono risultate 'altamente fuorvianti'. Era chiaro che qualcosa non quadrava, che c'erano dei buchi neri nel racconto della coppia. E infatti, dopo la trasmissione, la polizia ha riaperto il caso. E le vite di Sandy e Casey sono cambiate per sempre. Il corpo della piccola Erica, dispersa dal 2011, è stato ritrovato nel 2016. Ma ci sono voluti altri due anni perché venisse a galla la verità. (Continua dopo le foto)

A due anni dal ritrovamento del cadavere della piccola Erica Parsons è arrivata anche l'accusa per i suoi genitori adottivi: omicidio di primo grado, occultamento di cadavere e ostruzione della giustizia per aver mentito agli investigatori della Carolina del Nord. Durante il processo, che si è concluso da poco, sono venuti fuori elementi choc. Lo stesso figlio biologico della coppia ha confessato che Erica subiva regolarmente abusi, che veniva spesso rinchiusa e che, per punizione, non le era permesso mangiare. Anche diversi testimoni, ascoltati in aula, hanno rivelato che la ragazzina, sottopeso e parzialmente sorda, viveva in uno stato di servitù e subiva regolarmente abusi in famiglia.

