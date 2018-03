Al mondo ci sono 7,5 miliardi di esseri umani, è pertanto normale che accada di tutto. Fatti assurdi che ogni giorno si consumano e dei quali, in alcune occasioni, non vorremmo sapere assolutamente nulla. Shane Brennan è un uomo australiano proveniente dalla cittadina Wollongong, a sud di Sydney e mentre si trovava sul treno ha dato vita insieme a una sua degna compare a un siparietto allucinante. Il soggetto in questione, mentre si trovava sul treno ha notato una donna piuttosto 'indaffarata'. Incuriosito dall'attività che stava compiendo si è avvicinato, non era poi così sicuro di quello che stava facendo. Prossimo alla donna ha capito di non aver avuto le traveggole e che in effetti la signora si stava masturbando. A quel punto Brennan si è messo a confabulare con la donna e i due si sono messi d'accordo per consumare sesso seduta stante. La donna molto partecipa alla cosa gli ha praticato del sesso orale senza nessuna vergogna, ma d'altra parte aveva già dato prova di non avere problemi in certe cose.e così i due sono andati avanti per un po', fino al momento della gioia. (continua dopo la foto)

Dopo aver concluso la loro sessione di sesso, Brennan ha pensato bene di darsi una rapida ripulita e per farlo ha utilizzato della Coca-Cola. I fatti si sono svolti lo scorso dicembre sul treno delle 9.56 che parte da Port Kembla e arriva a Wollongong, a sud di Sydney. Ora per questa attività non proprio consona, visto che è stata fatta su un treno dove chiunque poteva vedere, il viaggiatore è stato condannato a 12 mesi di buona condotta obbligata e un multa di 700 dollari. "Mi ha fatto un po**ino sul treno e mi sono sciacquato", sarebbero state le prime parole pronunciate dall’uomo alla polizia che lo ha fermato alla stazione ferroviaria di Wollongong, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Insomma, per lui non c'era nulla di male, alla fine si era solo 'sciacquato'.





Dopo il fatto, gli agenti hanno confermato che l’imputato si sarebbe avvicinato alla donna che si stava masturbando, prima che quest’ultima iniziasse un atto sessuale con lui dopo una breve interazione. Lo staff della City Rail ha poi scoperto un incidente "grande e disgustoso" sul pavimento che inizialmente credevano fosse urina. "Non stavo pisciando, ho rovesciato la mia coca cola … è solo coca cola", ha detto alla polizia, dicendo loro che aveva usato la bevanda per "ripulirsi" dopo l'incontro sessuale. La donna coinvolta, che il rapporto definisce “ben nota alla polizia”, ha confermato la versione degli eventi dell'uomo. Quest’ultimo si è dichiarato colpevole dell’accuse di comportamento offensivo e di atti osceni al tribunale locale di Wollongong. “I fatti parlano da soli… ha colto l'opportunità che si è presentata", ha detto il suo avvocato alla corte.

Ti potrebbe interessare: “La mia pancia arriva al pavimento”. Pesa quasi 270 chili e la sua vita è un incubo: la storia di questa donna e di come è rimasta intrappolata di un corpo sempre più grande. Parole drammatiche