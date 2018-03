Una paura incredibile. Vedere il proprio bambino che un minuto sta bene e quello dopo diventa cianotico e non riesce a respirare: sono momenti di terrore inaudito. Angela Henderson è una giovane mamma australiana che gestisce il blog Finlee and Me, proprio sul suo sito ha deciso di pubblicare un'immagine che ritrae una radiografia fatta a un bambino che mostrava una grave ostruzione della faringe. Il bambino stava mangiando della semplicissima uva, quando ha iniziato a stare malissimo. Secondo il racconto della blogger, i genitori in preda al panico hanno portato di corsa il figlio in ospedale dove i medici hanno subito scoperto cosa era accaduto. Il piccolo era stato molto fortunato, perché se il chicco d'uva fosse finito nella trachea, oggi il racconto della blogger sarebbe molto diverso. Sebbene il caso non fosse gravissimo, questo non ha sollevato il bambino dall'operazione. In ogni caso, una volta entrato in sala operatoria è andato tutto bene. Angela ha deciso di condividere la storia per mettere sul chi vive tutti i genitori di fronte a un problema molto comune, ma altrettanto sottovalutato. Infatti bisogna considerare che, come ha scritto la donna, secondo le stime, negli Stati Uniti, ogni cinque minuti muore un bambino per soffocamento. La terza causa più comune di soffocamento nei bambini potrà sorprendere, ma non è per i piccoli pezzi di giocattoli ingeriti, bensì per gli acini d’uva. (continua dopo la foto)

Ecco perché bisognerebbe prestare molta attenzione ai bambini e cosa fare in caso di soffocamento. Nel caso dell'episodio riportato dalla Henderson nonostante il bambino fosse stato ricoverato in condizioni di estrema emergenza, l’acino non era grande abbastanza da bloccare le vie respiratorie in modo definitivo ed era ancora in grado di respirare. Tuttavia, il frutto era bloccato così in profondità nella trachea che i dottori hanno dovuto rimuoverlo operando il piccolo sotto anestesia generale. Ovviamente, come il post pubblicato dal blog fa notare, questa situazione sarebbe potuta essere evitata, se i genitori avessero semplicemente tagliato gli acini in pezzettini più piccoli. (continua dopo le foto)





Angela Henderson, direttrice del blog Finlee and Me, ha affermato: "Per favore, state attenti. E quando avete un dubbio, tagliate semplicemente in pezzi più piccoli quegli stupidi acini". Nella radiografia si vede il chicco d’uva che ostruisce la laringe del bambino di cinque anni. Solo per un miracolo il frutto non è arrivato ad ostruire le vie aeree e ucciderlo. "È stato molto fortunato: parte delle sue vie aeree sono rimaste aperte, altrimenti sarebbe potuta finire male", ha scritto Angela, a proposito della disavventura del piccolo. “Non tutti i bambini masticano il loro cibo. Se avete dei dubbi, tagliate appena quei dannati pomodorini, uva ecc” scrive.

Ti potrebbe interessare anche: “Mamma soffoco… salvami”. Dice queste parole e crolla a terra senza fiato. Fino a quel momento era il pomeriggio più bello di sempre, ma qualcosa di inaspettato cambia tutto. Il bimbo viene portato in ospedale e quello che trovano nel suo corpo è scioccante: “Succede molto spesso, purtroppo…”. Una famiglia segnata dal dolore