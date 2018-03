Magdalena Malec è una giovane madre britannica di 31 anni. La donna viveva a Luton, nel Bedfordshire, con il merito Roberta e i suoi bimbi Paulina di 9 anni e Severin di 7. Una vita serena senza intoppi e quando nel 2014 ha saputo di essere incinta del suo terzo bebè era molto felice. Poi la bruttissima sorpresa, dopo poche settimane ha perso il suo bambino a causa di un aborto spontaneo. Dopo questo fatto però ha continuato ad avere delle emorragie e dei forti crampi allo stomaco, così è andata in ospedale ma i dottori hanno deciso lo stesso di rimandarla a casa, prescrivendole dei normali antidolorifici. Il giorno di Natale è di nuovo andata al pronto soccorso dove, dopo una visita più accurata, le hanno detto che aveva avuto una gravidanza extrauterina. Questa condizione si verifica quando un ovulo fecondato si impianta fuori dall'utero. Nel suo caso questa situazione ha richiesto un intervento chirurgico urgente per rimuovere la tuba di Falloppio colpita e il feto senza vita. "Quell'ospedale - dice oggi la 31enne- mi ha fatto del male e probabilmente non mi fiderò più di nessun ospedale”. (continua dopo la foto)

Mentre era in convalescenza, infatti, Magdalena ha sviluppato un'ampia ischemia degli arti, che si è poi trasformata in cancrena. In un secondo momento Magdalena ha scoperto che la cancrena era stata provocata da un'ingente perdita di sangue dovuta al fatto che il personale medico non aveva riconosciuto i classici segnali di allarme della sepsi. La donna ha dovuto aspettare sei mesi per un intervento chirurgico per l'amputazione di alcuni arti: entrambi i piedi, la mano sinistra e tutte le dita della mano destra. In questo periodo così difficile ha anche iniziato ad avere problemi con il marito e le loro relazione è naufragata. "Nulla mi restituirà ciò che avevo. Sono stata lasciata da sola, ho dovuto imparare a fare tutto daccapo. Camminare, pettinarmi i miei capelli, mangiare e lavarmi i denti".





"Sin dall'inizio - ha spiegato la Malec alla stampa - tutto è stato una grande sfida per me. Mi svegliavo e non sapevo cosa avrei dovuto fare con me stessa. La mia vita è un continuo appuntamento in ospedale e ogni appuntamento in ospedale porta tristi ricordi”. Oggi la donna non corre il rischio di morire, vive con i figli, ma la sua è una battaglia quotidiana. La sepsi è un avvelenamento del sangue causato dalla reazione del corpo alla batteriemia a un’altra infezione. Il sistema immunitario produce citochine che, pur combattendo le tossine, possono comportare effetti dannosi, causando: 1) Allargamento (dilatazione) dei vasi sanguigni e abbassamento della pressione arteriosa. 2) Possibile coagulazione del sangue al livello dei minuscoli vasi sanguigni all’interno degli organi. Molto spesso, la sepsi è causata da infezioni dovute a certi tipi di batteri che possono anche essere contratti, come nel caso di Magdalena, in ospedale.

