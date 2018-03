Un adolescente come tanti, un po' svogliato e pigro e con poca voglia di studiare. Così appariva Freddy agli occhi dei suoi genitori che da principio erano solo un po' preoccupati per il suo andamento scolastico e dunque per il suo futuro. Ma la realtà si è rivelata ben diversa. La madre Philippa Forrester, nota conduttrice televisiva inglese ma da anni residente negli Stati Uniti, ha deciso di raccontare la storia del ragazzo che in verità aveva contratto a 16 anni un tumore al cervello. La giornalista ha voluto ricordare i drammatici momenti che hanno caratterizzato la vita della sua famiglia negli ultimi due anni con lo scopo sensibilizzare gli altri genitori sull'importanza della diagnosi precoce. Se non fossero intervenuti tempestivamente quel brutto male sarebbe stato fatale e avrebbe presto messo fine alla vita del sedicenne. "Quando gli hanno diagnosticato il cancro – ha detto Philippa – e ho ricevuto la notizia sono stata sotto choc. Era come se vivessi in un sogno, non riuscivo a credere che fosse la realtà". (continua dopo la foto)

Il calvario dei Forrester ha avuto inizio nel 2016, quando il ragazzo ha iniziato a mostrare dei disturbi comportamentali, sembrava sempre stanco e dimenticava spesso quello che doveva fare. Sebbene un po' arrabbiata, Philippa non si è voluta soffermare a una valutazione superficiale e ha fatto fare al figlio degli esami approfonditi. Le analisi hanno rivelato che Freddy aveva un tumore massiccio al cervello, grande circa sei centimetri, una forma di cancro molto rara negli adolescenti ma anche molto pericolosa. L'oculista che l'ha visitato ha infatti notato che i suoi nervi ottici erano gonfi, così gli è stata prescritta una risonanza magnetica che ha evidenziato la massa. Dopo un intervento durato più di quattro ore, nel reparto di neurologia dell'ospedale pediatrico di Salt Lake City, nello stato dello Utah, e un ciclo di cure, il ragazzo sembra essere sulla via della guarigione.

"Io credevo che soffrisse di emicrania e che fosse pigro, come tutti i ragazzi della sua età – ha sottolineato la mamma -. Tutte le mattina si svegliava con forti mal di testa. Non avrei mai immaginato che avesse il cancro". Poi la donna ha spiegato i motivi che l'hanno indotta a rendere pubblica la sua vicenda: "Ho voluto condividere la nostra storia perché se il tumore di Freddy non fosse stato preso in tempo non ce l'avrebbe fatta a sopravvivere – ha continuato Philippa -. Se non lo avessi portato dall'oculista chissà ora dove sarebbe. Noi siamo stati incredibilmente fortunati, ma anche altri possono esserlo se si riescono ad interpretare in maniera corretta tutti i sintomi".

