Una storia bruttissima, uno scherzo stupido finito nel peggiore dei modi. Aveva confidato ad un amico la scappatella con una ragazza tramite un messaggio, ma lui per scherzo lo ha inoltrato a quasi tutta l'Università. Un gesto fatto con leggerezza e per scherzo ma che per Edward Senior, da tutti chiamato Ted, 22enne giocatore di rugby oltre che brillante studente di medicina all Swansea University, in Galles, era davvero troppo da sopportare. Doveva essere un segreto tra amici, ma è diventato improvvisamente di dominio pubblico provocando nel ragazzo una vergogna insopportabile. Così si è tolto la vita impiccandosi in un bosco nei pressi di casa sua a Raglan, nel Monmouthshire. La sua paura più grande era che questo gioco potesse costargli il posto alla facoltà di medicina, che lui aveva conquistato a tutti i costi per poter realizzare il suo sogno. Ted aveva avuto un incontro con una ragazza e ne aveva raccontato i dettagli ad un amico della squadra di rugby. (Continua a leggere dopo la foto)

Quest'ultimo l'ha inoltrato a centinaia di altri contatti, quasi tutti di altri studenti della Swansea University, tra cui la stessa ragazza protagonista di quelle rivelazioni. Quando ha scoperto lo scherzo, il 22enne non l'ha presa bene e, temendo di essere espulso dalla facoltà, è tornato a casa e si è ucciso. I suoi genitori l'hanno trovato in un bosco poco distante la loro abitazione. "Era un ragazzo speciale – ha detto ai media locali suo fratello Max -. Era molto giovane, ma aveva fatto già così tante cose. Aveva un grande talento ed una grande passione per il rugby". (Continua a leggere dopo le foto)

"In suo onore i miei genitori hanno creato anche una fondazione con l'obiettivo di aiutare a prevenire che si verifichino altre tragedia simili". E mentre l'Università ha espresso tutto il suo cordoglio ai familiari di Ted, continuano le indagini della polizia per ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo al giovane e identificarne tutti i responsabili. Ragazzi, state sempre molto attenti all'uso che fate dei telefoni!

