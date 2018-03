Bruno Pizzul, la grande “voce” della telecronaca calcistica è da sempre un ciclista metropolitano. Pedala ancora il Bruno nazionale e lo fa verso il traguardo delle 80 primavere che sbocciano l’8 marzo. Ma è un compleanno davvero amaro per Bruno. Nella sua abitazione a Cormons (Gorizia) nella giornata di ieri, approfittando dell’assenza del popolare cronista sportivo e della moglie, dei ladri si sono introdotti e hanno rubato i gioielli custoditi in un cassetto. I preziosi, di proprietà della consorte di Pizzul, erano custoditi in camera da letto. I ladri sono entrati in azione senza far scattare l'allarme. Il furto, scrive UdineToday, è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, che adesso indagano per identificare i responsabili. Pochi giorni fa Bruno Pizzul aveva raccontato del suo ultimo lavoro: "Sto facendo un servizio per 'Easy Driver' la trasmissione sulle automobili di Rai 1. E hanno scelto uno che non ha mai avuto la patente in vita sua", diceva divertente e divertito. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ho lavorato 35 anni in Rai, agli inizi dividendo la stanza con Carlo Sassi, Heron Vitaletti e quel battitore libero di Beppe Viola. Lì dentro entrava il mondo: un giorno toccava a Gianni Rivera appena sceso dal tram, l’altro all’attore Jean-Louis Trintignant in pausa pranzo dal set che portava vino e formaggio francese per l’assaggio amicale". Gergo ricercato. A Cormons ci sono le vigne a tracciare il confine con la Slovenia. "Non ho mai reciso il cordone con la mia terra e dopo oltre quarant’anni di Milano, città che stimo e che mi ha dato tanto, con mia moglie abbiamo deciso di tornare a vivere qui, a riparo da quella frenesia alla quale peraltro non mi sono mai piegato". Peccato i ladri. (Continua a leggere dopo le foto)

Ritorno alle origini, alle stradine delle prime partite, con quel pallone che da bambino fu sinonimo di pace. "Nei quaranta giorni di terrore sotto la minaccia di Tito (1 maggio-12 giugno 1945), ricordo che in paese le famiglie si erano divise, vivevano nel sospetto e nel rancore reciproco delle opposte fazioni pro e contro la Jugoslavia. Un uomo di dialogo e illuminato come don Rino Cocolin – futuro arcivescovo di Gorizia – capì che noi ragazzi dovevamo rimanere uniti e per questo ci lanciò un pallone scucito e pieno di gobbe. Era l’unico pallone di Cormons, e i genitori vedendo i figli giocare felici placarono il loro odio".

