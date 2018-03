A sedici anni ogni ragazzo dovrebbe avere una vita serena, fatta di piccole e grandi gioie quotidiane. Ma ci sono casi, purtroppo, in cui non è così. Casi in cui tutto va a rotoli e la vita di un'intera famiglia viene stravolta. Hunter Brady, sfortunatamente, sta vivendo proprio una situazione di questo genere, dal momento che una brutta malattia ha sconvolto la sua esistenza. Ad aggravare questa penosa situazione, ci si sono messi degli atti di bullismo crudeli e inaccettabili. "Meriti di morire, è giusto che tu ti sia ammalato di cancro". Questi sono solo alcuni degli insulti choc ricevuti sui social dal ragazzo quando aveva annunciato di essere malato. Il sedicenne di Tampa, in Florida (Stati Uniti) ha raccontato la sua vicenda alla stampa americana, tra cui la CBS. Nel mese di gennaio Hunter dopo qualche tempo che stava male, ha fatto degli esami approfonditi e quando ha ricevuto i risultati delle analisi è stato chiaro che le sue condizioni di salute erano gravissime. La diagnosi era chiara: linfoma di Hodgkin al quarto stadio. È stata una doccia gelata per tutta la famiglia. (continua dopo la foto)

Ma Hunter non ha mollato e con coraggio ha affrontato tutte le terapie necessarie. Innanzitutto la chemioterapia che gli ha fatto perdere tutti i capelli. Qualche settimana fa il ragazzo ha deciso di condividere sul suo profili Instagram una foto che lo ritrae nella malattia: "Ho un cancro" ha scritto, secco, senza fronzoli, senza drammatizzare. Dopo questo post diciassette dei suoi compagni di scuola si sono rasati la testa in segno di solidarietà. Ma qualcuno, coperto dall'anonimato, ha messo sfogato la sua frustrazione e crudeltà in modo indegno. Contro il ragazzo sul web sono stati fatti commenti ignobili "Ti meriti di morire", "Il cancro è ciò che ci voleva per te". Questi messaggi sono stati inviati anche agli amici di Hunter che lo sostengono nella sua lotta.



Cheryl, la madre del ragazzo, ha raccontato alla stampa americana di essere completamente scioccata dalla cosa: "Non posso credere che qualcuno gli scriva queste cose. Ma mio figlio è più forte di tutti noi". "Non mi importa di cosa queste persone mi scrivono - ha spiegato Hunter -. Non sanno come mi posso sentire io in questo momento, ma lo capiranno un giorno, e allora staranno davvero male". Quanto a lui, spiega: "Non mi rassegno, voglio vivere. Vincerò la malattia. Ho tanto sostegno da tutti intorno a me, e due religiosi mi hanno ricordato che Dio è sempre con me. Così va tutto bene, non mollerò".

Ti potrebbe interessare anche: “Non potrai mai avere figli”. A 27 anni una sentenza drammatica. A causa di una patologia (molto diffusa) ha dolori e gravi problemi di salute. Per guarire si deve operare, ma i medici non le danno speranza. Quello che accade in sala operatoria è incredibile