Non le avevano dato nessuna speranza: "Non potrai mai avere figli". Con questa terribile sentenza i medici avevano chiuso il caso di Thessy Kouzoukas, una ragazza di brisbane in Australia che all'epoca aveva appena 27 anni. La ragazza aveva parlato della sua patologia che è diffusa e che dà sintomi ben precisi che però lei aveva sottovalutato fino ad arrivare a questo risultato che aveva afflitto una ragazza con il desiderio di costruir una famiglia. La giovane donna nel suo paese è molto nota, è infatti una stilista di successo ed è co-proprietaria del brand Sabo Skirt. Per anni Thessy ha sofferto di una terribile forma di endometriosi. A causa della patologia la sua pancia si gonfiava moltissimo e i suoi dolori erano molto forti. Per curarsi prendeva farmaci fortissimi, ma la situazione non migliorava, ma un po' per la vita intensa, un po' per paura non si faceva controllare. Ma la situazione è degenerata e alla fine si è dovuta sottoporre a un delicato intervento chirurgico, con la consapevolezza che non sarebbe potuta restare incinta. (continua dopo la foto)

Thessy ha affrontato con coraggio la situazione ed è riuscita a mettere fine ai terribili dolori dopo l'operazione, durante la quale le sono stati rimossi una cisti di 14 cm, l'ovaio sinistro e le due tube di Falloppio. Dopo l'operazione, ha avuto alcuni problemi di fertilità, visto che è andata in menopausa a soli 27 anni. I medici le dicevano che sarebbe stato impossibile rimanere incinta ma lei ha voluto provarci lo stesso e si è sottoposta ad alcuni trattamenti di fecondazione assistita per rimanere incinta. Per mesi non ha riscontrato alcun effetto positivo, anche se i cambiamenti ormonali le provocavano gonfiore, aumento di peso e acne. Quando poi stava per perdere le speranze, è riuscita ad andare contro ogni aspettativa. (continua dopo le foto)

Sound on ❤ @gbatsinilas Un post condiviso da Thessy Kouzoukas (@thessy.k) in data: Mar 4, 2018 at 5:45 PST





Oggi a 28 anni Thessy aspetta infatti il suo primo figlio dal fidanzato Georgio Batsinilas. "Pensavo che non sarei mai stata in grado di concepire in modo naturale o di essere mamma. Ora, invece, il mio desiderio si avvera", ha spiegato Thessy. La ragazza è più felice che mai e non vede l'ora di tenere il piccolo tra le braccia. Chi le ha dato la forza di andare avanti? La sua socia in affari Yiota Kouzoukas, che ha dato alla luce il primo figlio, nonostante avesse sofferto anche lei di endometriosi. Ora Thessy vuole raccontare a tutti la sua storia, così da incoraggiare le donne che, come lei, hanno avuto dei problemi di fertilità.

