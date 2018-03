Il sorriso della sua bambina illuminava le sue giornate, ma ora il buio è calato sulla sua vita. Un padre disperato ripercorre la tragedia che è malauguratamente caduta sulla sua famiglia per un evento assurdo e inaspettato. Venerdì pomeriggio Moshin Siddique era uscito con la sua piccola Ifrah di due anni e mezzo. Era un bel pomeriggio la piccola era molto contenta ed emozionata perché con la sua mamma stava andando a comprare un paio di scarpe nuove. Erano in un negozio di Riverdale negli Stati Uniti e un rumore improvviso ha spezzato quel momento di spensieratezza, la vita di un'intera famiglia è stata spazzata via in un soffio. La bimba era così contenta aveva scelto le calzature che le piacevano di più e le stava provando, si è diretta verso uno specchio per potersi ammirare, quando è accaduta la tragedia. Lo specchio si è staccato da un muro finendo per rompersi in mille pezzi dopo l'impatto con la bambina. Uno choc incredibile, la bimba giaceva e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, l'ambulanza è arrivata e si è diretta a sirene spiegate verso il Southern Regional Medical Center. (continua dopo la foto)

Una corsa purtroppo tanto vana quanto inutile, Ifrah infatti all'arrivo in ospedale è stata dichiarata morta. "Ho sentito il fracasso e le urla di una donna - ha raccontato Latisha Culpatrick, che lavora nel negozio accanto a quello in cui è avvenuta la tragedia - Ho visto la gente che si affollava e la piccola a terra. È stata una tragedia. Da mamma dico che mai ti immagineresti di uscire di casa con tua figlia e farci ritorno senza di lei". "Quella era la mia bambina - ha detto tra le lacrime Moshin - Sono morto anch'io, è come se non fossi più". Tutta la famiglia si è stretta attorno ai genitori, che sono ancora in stato di choc. "Stiamo uniti, ma quello che ci è accaduto ci ha destabilizzati - ha detto Aquib Iftkhar, uno dei cugini della bambina - È un dolore inspiegabile".





"Vogliamo che il negozio - ha proseguito l'uomo - garantisca che mai nessuna tragedia del genere possa più colpire un'altra famiglia: devono mettere in sicurezza scaffali e specchi immediatamente". La polizia sta indagando sull'incidente, mentre dal negozio hanno fatto sapere di essere devastati dalla morte di Ifrah. "Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia per questa incredibile perdita - si legge in una dichiarazione - Siamo devastati da questo tragico evento e stiamo collaborando pienamente con le autorità per comprendere la natura di questo incidente. Per il rispetto della famiglia, non verranno fornite ulteriori informazioni".

