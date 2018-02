È stata una delle protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo, portando all'Ariston il suo bagaglio di storia della musica italiana. Eppure Ornella Vanoni non smette di stupire e rivela ancora aspetti inediti della sua vita. È stata ospite dell’ultima puntata de "L’intervista" di Maurizio Costanzo che andrà in onda giovedì 1 marzo in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Ornella Vanoni ha parlato di Gino Paoli dicendo: "Lui è un gatto. Non so… Non lo vedevo per tre giorni, poi scendevo ed era seduto sui gradini del portone". Costanzo allora le chiede: "Potevate avere un figlio… Perché non l’avete avuto?". E Ornella Vanoni ha rivelato: "L’ho perso… Il suo primo figlio era il mio… Ma poi l’ho perso…”. Costanzo: "Che hai pensato la sera dell’11 luglio del ’63 quando hai saputo che Gino (Paoli, ndr) ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola al cuore?". Domanda molto intima, ma lei ha voluto rispondere sincera. (Continua a leggere dopo la foto)

Ornella Vanoni: "Non ho pensato a niente perché non ne sapevo esattamente i motivi… mi ricordo che sono andata a trovarlo di notte, lui era pieno di ossigeno… sono entrata e lui continuava a ridere… mi guardava e mi tirava i capelli…". Costanzo: "Io so che c'è stato un dolore nella tua vita quando tu hai deciso di abortire… eri molto giovane…". Vanoni: "Non è che io ho deciso, io stavo con questo ragazzo svizzero, sono rimasta incinta e lui il bambino non lo voleva… io ero molto insicura e ho abortito, ma non avrei voluto farlo". Costanzo: "Mi parli dei tuoi nipoti come non mi hai parlato dei tuoi amori…". Vanoni: "Beh mentre gli amori sono complicati, l'amore che tu provi per figli e i nipoti è un amore fatto di serenità".

Costanzo: “Te lo ricordi il primo bacio?”. Vanoni: “Sì.., un figo spaziale… l’ho rivisto adesso, è invecchiato ma è bellissimo… Avevo capito tutto già allora…”. Ornella Vanoni ha giocato con la sensualità, Costanzo: “C’è un momento in cui hai capito che eri una donna molto sensuale?”. Vanoni: “Sì, l’ho capito abbastanza presto e ci ho giocato anche...". Grande, Ornella!

