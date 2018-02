Stava trasmettendo un video su Facebook Live, quando un uomo gli si è avvicinato e gli ha sparato quattro colpi uccidendolo. Prentis Robinson, 55 anni, era appena uscito dalla stazione della polizia di Wingate, nel North Carolina, dove si era recato per denunciare un cellulare rubato e si stava filmando con un bastone per selfie. A un certo punto un uomo gli si è avvicinato e gli ha puntato una pistola pronunciando alcune parole. "Sei in diretta", gli ha detto Robinson prima che venissero sparati quattro colpi. L'omicida, identificato dalla polizia come Douglas Colson, è stato arrestato dopo essersi consegnato alle autorità questa mattina. Nel frattempo un portavoce di Facebook ha detto alla CBS News che la società ha rimosso il video originale: "Poiché non possiamo sapere se la vittima avrebbe voluto che questo orribile atto fosse trasmesso in diretta sui social media, abbiamo rimosso il video originale". Nelle ore successive Il portavoce dello sceriffo della contea di Union, Tony Underwood, ha dichiarato: "Stiamo perseguendo i contatti e stiamo cercando di capire cosa sia veramente successo e perché Colson ha reagito in questo modo". (Continua dopo la foto)

Prentis, che aveva circa 50 anni, da sempre usava Facebook Live per filmare le sue attività quotidiane. Inutile dire che proprio sui social è stato pianto di più. Un suo amico, Walter Rorie, ha scritto: "Sono devastato". È stata una mossa vigliacca uccidere quest'uomo per il suo compleanno!”. Fonti vicine alla famiglia, hanno riferito a Fox 46 che Robinson era stato rispettato e amato come un buon samaritano, dopo che in passato, aveva dichiarato di essere stato un trafficante di droga locale. Non è chiaro se Robinson e il bandito si conoscessero. Gli spari fanno supporre tuttavia che forse, anche se il condizionale è d’obbligo, tra l’assassino e la vittima non scorresse buon sangue.





In tanti hanno pensato infatti che la “questione della diretta” fosse soltanto un caso. Secondo molti infatti, Douglas Colson stava aspettando Prentis e lo avrebbe ucciso con o senza diretta. Insomma, per tanti non si tratta di un omicidio dettato dalla rabbia e dall’enfasi del momento (mi stai facendo un video contro il mio consenso e ti sparo), ma di una vera e propria esecuzione. Nel frattempo la cittadina del North Carolina piange la scomparsa di un suo caro concittadino, che sì, probabilmente non sarà stato perfetto, ma che di certo non meritava una morte tanto atroce.

Qui il video in diretta dell'uomo ammazzato in diretta.

