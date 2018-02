Quando Bethany incontrò Tim Webb, capì subito l’importanza dei suoi sentimenti per l’uomo. Il modo in cui sorrideva, la sua passione per la vita e i suoi sogni, l’attraevano in modo speciale. Fortunatamente, Tim provava le stesse cose e dopo due anni di frequentazione, decisero di sposarsi. Ma non immaginavano quanto la loro vita sarebbe cambiata dopo il matrimonio. La coppia canadese dopo le nozze aveva pensato di ingrandire la famiglia e così decisero di avere un bebè. Sicuramente la gravidanza porta con sé tanti cambiamenti, spesso anche imprevisti, inutile discuterne, non sarà più uguale ma sarà “meravigliosamente” diversa. Ma i due ragazzi però non si aspettavano che, a distanza di pochi mesi dal matrimonio, sarebbe accaduto qualcosa di incredibile. Bethany e Tim hanno 22 e 23 anni, dunque sono giovanissimi, e anche se lo desideravano moltissimo volevano aspettare un anno prima di coronare il loro sogno. Ma il destino non ha voluto aiutarli in questo progetto e poco dopo il matrimonio hanno scoperto che sarebbero diventati presto mamma e papà ma la gioia è stata lo stesso molto grande, mai pari alla sorpresa che doveva aspettarli. (continua dopo la foto)

Le nozze erano avvenute a giugno e a settembre Bethany ha scoperto di essere incinta. Il giorno prima della Vigilia di Natale la ragazza e il marito erano pronti per la prima ecografia e si sono subito insospettiti quando il radiologo ha chiesto loro se per caso nelle loro famiglie ci fossero state gravidanze multiple. La risposta era negativa. La sorpresa quindi è stata grandissima quando hanno scoperto di aspettare 4 gemelle identiche! E questo senza nessun tipo di trattamento per la riproduzione assistita oltre che non avere dei precedenti nelle loro famiglie. Le possibilità di dare alla luce una quadriglia in modo naturale sono pochissime, praticamente una su 729mila, ed è per questo che, nel momento in cui la donna ha scoperto di portare in grembo quatto piccole vite, è rimasta senza parole.





“Sono stata felice del fatto che fossi sdraiata perché non riuscivo a credere che ci fossero quattro piccine lì dentro. Ho pensato che ci fosse qualche errore, mio marito è quasi svenuto, si è dovuto sedere un momento”, ha spiegato Bethany, che non si aspettava di ritrovarsi all’improvviso con una famiglia tanto numerosa. La sua gravidanza non ha presentato complicazioni o segni di travaglio prematuro ed è arrivata alla ventisettesima settimana senza particolari disturbi. I due giovani non avevano abbastanza soldi per affrontare questa situazione ma per fortuna, i loro concittadini hanno raccolto i fondi necessari per aiutarli e così facendo hanno reso la coppia molto più serena. Fortunatamente, il resto della gravidanza di Bethany è andato tranquillamente e le quattro gemelle identiche, Abigail, McKayla, Grace ed Emily, sono venute al mondo in ottima salute.

Ti potrebbe interessare anche: “Sei in ritardo, niente visita”. L’assurdo rifiuto del medico, poi la tragedia: la bambina, soli 5 anni, arriva con la mamma all’appuntamento. Ma la dottoressa, impassibile, la rimanda a casa. La storia, purtroppo, è finita così