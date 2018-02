Stash e i The Kolors dopo il successo di Sanremo stanno vivendo un'onda davvero molto positiva. Ma tra un impegno e l'altro, il ragazzo ha voluto dedicare il suo tempo a un impegno davvero bello e di gran cuore. Il prossimo 4 marzo all'Hart di Napoli partirà il loro tour. Intanto, però, la band conta i primi risultati di questo loro esordio completamente in italiano, e hanno di che essere contenti, dal momento che la canzone sta avendo un po' di risonanza, soprattutto in streaming, su Spotify, dove la canzone ha oltre un milione e mezzo di stream e su Youtube dove ha superato le 5 milioni di visualizzazioni. Nei giorni scorsi, però, Stash ha voluto ricordare "Ludovica Visentin, ragazzina di Selva scomparsa lo scorso maggio a sedici anni", come ricorda Il Gazzettino parlando della sorpresa della band al centro oncologico di Aviano. (Continua a leggere dopo la foto)

I The Kolors, infatti, hanno pubblicato su Instagram, un video che li vede esibirsi nel loro singolo assieme ai pazienti del centro: "Grazie alla piccola Ludo un paio di anni fa ho conosciuto una gioia interiore che non sapevo di avere. È una sensazione inspiegabile… che provo quando riesco a regalare anche un solo minuto di sorrisi a una persona che ogni giorno lotta come questi ragazzi. Appena posso vengo a trovarvi di nuovo… promesso! Grazie alla mitica Carolina, al dottor Mascarin, a Rudi e a tutto lo staff del Cro di Aviano". (Continua a leggere dopo le foto)

Questo ritorno molto attivo dei Kolors sui social sta portando Stash e il suo staff a condividere un po' di emozioni con i propri fan e così, dopo la foto con la madre, poche ore fa è toccato anche a Laura Pausini, incontrata dalla band l'ultima serata di Sanremo, proprio prima della loro esibizione: "Mi avevano detto che Sanremo sarebbe stata un'esperienza incredibile ma non avrei mai immaginato di poter incontrare Laura Pausini dietro le quinte proprio prima dell'ultima esibizione di Frida".

Ti potrebbe interessare anche: Dalla vittoria ad Amici alla copertina di Rolling Stones, l’inarrestabile ascesa dei The Kolors. Ma chi è Stash? Da dove arriva? Finalmente la verità sul nuovo idolo dei teenager