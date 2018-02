Rudy Zerbi, amatissimo volto della tv, è tornato a Verissimo per raccontare alcuni aspetti della sua vita privata. Ovviamente non si è potuto fare a meno di parlare del suo quarto figlio, il piccolo Leone, che ha rischiato di morire circa tre anni fa. La vicenda ha scosso profondamente Rudy (vero nome Rodolfo) che con fatica ha riaperto l’argomento in compagnia di Silvia Toffanin. Zerbi ci ha tenuto però a precisare che ora il bambino sta bene e che vederlo in salute e sorridente è una grande gioia. Ma cosa è accaduto al figlio di Rudy Zerbi? Durante il settimo mese di gravidanza la compagna di Rudy, Maria, ha avuto un distacco della placenta. La donna e il bebè che portava in grembo hanno rischiato di morire ma, complice l’intervento tempestivo del personale sanitario, è stato fatto un parto d’emergenza. Leone è nato in corridoio e da neonato prematuro ha dovuto affrontare mesi e mesi di cure. (Continua a leggere dopo la foto)

“L’hanno fatto nascere in corridoio ma, una volta nato, aveva bisogno di cure speciali e solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano tutte piene. Così ci hanno mandati al Casilino, un ospedale di periferia. Lì mi sono reso conto che, nell’emergenza, chi fa la differenza sono proprio gli infermieri, gente che fa fatica ad arrivare alla fine del mese, che lavora, condivide e piange con te. I bambini che salvano diventano i loro figli, ti chiamano quando torni a casa, ti chiedono di mandare le foto, organizzano una festa all’anno per incontrare di nuovo i bambini salvati. Lì vedi la verità” ha raccontato tempo fa Rudy a Vanity Fair. (Continua a leggere dopo le foto)

A Verissimo ci ha tenuto a ribadire che ora il peggio è passato e Leone sta finalmente bene. Il bambino oggi ha quasi tre anni e sta crescendo sereno e spensierato, grazie all’amore dei suoi genitori e dei suoi fratelli. Rudy Zerbi ha avuto 4 figli da 3 donne diverse. Con la prima moglie, Simona, Rudy ha avuto Tommaso, di 18 anni e Luca di 13. Successivamente è stato legato all’attrice e nipote di Gianni Morandi Carlotta Miti, dalla quale ha avuto un altro figlio, Edoardo, che oggi ha 8 anni. Dall’attuale compagna, l’architetto Maria Soledad, ha avuto il quarto figlio, Leo, nato nel 2015.

Ti potrebbe interessare anche: "Oddio, no!". A 7 anni dalla morte del figlio appena nato, la scoperta sconvolgente. Per tutta la vita mamma e papà hanno convissuto con un dolore atroce, insostenibile. Poi, dal nulla, ecco arrivare una lettera inattesa. E il loro mondo crolla, di nuovo