Spesso si sentono vicende bruttissime che riguardano genitori degeneri che si occupano poco e male dei loro bambini e la cosa è ovviamente deprecabile. Dall’altra parte c’è chi invece eccede in attenzioni che delle volte sono delle vere e proprie esagerazioni. Ali Piper è una donna di 32 anni, viene da Tyldesley, Greater Manchester, ed è mamma di Ruby-River, un'adorabile bambina di 3 anni. Come ogni genitore, va fiera della figlia ma quello che ha fatto per lei va oltre ogni limite. Arriva a spendere 6.000 sterline all'anno, praticamente circa 500 sterline al mese, per comprale degli abiti alla moda, utili per partecipare a dei concorsi di bellezza dedicati ai bambini. Secondo la donna, Ruby ama esibirsi sul palco, tanto che si sente già una piccola diva ogni volta che prende parte a una competizione. (continua dopo la foto)

"Le piacciono i concorsi, stanno aumentando la sua fiducia. Sorride e fa il broncio di fronte la macchina da presa come una professionista, è decisamente una piccola star", ha spiegato Ali orgogliosa . Ha iscritto la figlia al primo concorso di bellezza quando aveva solo un anno, il suo obiettivo era farle combattere la timidezza, in maniera tale che non avesse voglia di nascondersi ogni volta che era tra gli altri bambini della sua scuola. Da allora, però, non ha mai più smesso e far esibire la figlia almeno una volta alla settimana.





"A volte è dura spendere tanti soldi per gli abiti nuovi di Ruby ma la sua felicità è l'unica cosa che conta", ha dichiarato la mamma. L'unica cosa che non le permette ancora di fare? Truccarsi, potrà infatti utilizzare ombretti e rossetto solo quando compirà 4 anni. Nonostante la donna sia felice di aver visto la figlia dire addio alla timidezza, sembra che oggi non riesca più a fare a meno di iscriverla a delle competizioni di bellezza. La piccola Ruby sarà realmente cosciente del personaggio in cui si sta trasformando?

Ti potrebbe interessare anche: “Ormai è morta, rassegnatevi”. Tragedia durante il parto. Nasce la loro bambina, ma qualcosa va storto e la mamma finisce in coma. I medici scuotono la testa e brancolano nel buio, poi un’infermiera compie un gesto clamoroso: “Ma che fa?…”. Ospedale sotto choc