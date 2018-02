La nascita di un bambino è un momento di felicità e nervosismo che nessuna madre o padre potrà mai dimenticare. Jeremy e Shelly Ann Jeremy sono una coppia del North Carolina (Stati Uniti) che ha vissuto un’esperienza bellissima, ma anche molto drammatica. A un certo punto qualcosa si è abbattuto sulla loro giovane famiglia e il loro destino sembrava segnato per sempre. Ogni nascita porta anche i suoi pericoli e Shelly lo può confermare. La donna infatti subito dopo la nascita della sua bambina, nata a seguito di un parto cesareo, è caduta in coma. Pensate cos’ha provato Jeremy quando si è trovato a “passare dalle emozioni fortissime di vedere nascere una figlia ai momenti in cui, poche ore dopo, pensi di perdere tua moglie”, ha raccontato l’uomo. La bimba a cui è stato dato il nome Rylan era perfettamente in salute, ma la sua mamma era in condizioni gravissime e nessuno sapeva cosa fare. La situazione sembrava disperata fino a quando a un’infermiera non è venuta un’idea incredibile che si è rivelata miracolosa. (continua dopo la foto)

La neonata, Rylan, stava bene, ma Shelly aveva perso molto sangue durante il taglio e le sue condizioni erano critiche. I medici iniziarono a perdere la speranza e dopo una settimana in quelle condizioni, non sapevano cosa aspettarsi. Mentre nessuno sapeva cosa fare, l’infermiera Ashley Manus, ebbe un’idea per nutrire la neonata. La donna sapeva che il contatto fisico tra il bambino e la madre era un bene per entrambi, e pensava che forse si sarebbe potuto ottenere qualche risultato nel mettere insieme madre e figlia. “Sapevamo che il contatto fisico con la madre fa bene alla salute dei bambini, poteva funzionare anche in senso inverso - ha raccontato l’infermiera a USA Today -. Volevamo che sentisse la figlia piangere”. (continua dopo le foto)





Il padre, Jeremy, mise la bambina vicino a sua madre e Rylan si addormentò all’istante. Sebbene fosse qualcosa di bello, non era quello che Ashley si aspettava. Voleva che la piccola piangesse, sperando in una reazione della madre. Jeremy mosse la bambina per svegliarla e subito dopo accadde il miracolo. Shelly iniziò a muoversi lentamente e si svegliò. Sua figlia l’aveva riportata in vita. I medici la spostarono in un reparto di riabilitazione per aiutarla a recuperare le forze. Oggi madre e figlia sono perfettamente in salute. Rylan è una bambina felice e curiosa che ama cantare e ballare. Shelly dopo tutto quello che le era accaduto, pensava che non avrebbe più messo piede in un ospedale, ma si sbagliava. Ora lavora nei servizi di emergenza di un ospedale nel North Carolina, dove si occupa di persone che hanno bisogno di aiuto, come lei, dopo il parto.

