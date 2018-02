Roberto Zanda, ironman cagliaritano, è sopravvissuto a un'odissea durata 17 ore, trascorse nella neve, scalzo e senza guanti. Prima l'impresa poi il dramma. Nelle terre selvagge di "Into the wild", a 50 gradi sotto lo zero, prima che il tepore della morte lo avvolgesse si è aggrappato all'ultimo soffio di vita, "agli affetti e alla fede". Reduce dalla "Yukon Artic Ultra", l'ultramaratona canadese di 400 chilometri in cui ha riportato un gravissimo congelamento degli arti, ora può raccontare la sua avventura dal letto dell'ospedale Umberto Parini di Aosta, dove è stato trasportato oggi al suo rientro dal Canada con un volo sanitario. "È stata la determinazione dei sardi a farmi arrivare al traguardo della vita - dice con fierezza 'Massiccione' Zanda - e anche l'attaccamento alla vita, c'è stato un momento in cui mi sono lasciato andare e poi ho deciso di rialzarmi da quel tepore che mi stava avvolgendo e di andare, scalzo, a cercare i soccorsi". Della massacrante gara Zanda aveva già corso oltre 300 chilometri, collocandosi in seconda posizione. Poi, all'improvviso, "sono arrivato al punto che non vedevo più il segnale, forse ero un po' annebbiato dalla stanchezza". (Continua a leggere dopo la foto)

Da quel momento inizia un incubo, amplificato dalla morsa del gelo. Fino all'arrivo dei soccorsi e al trasporto al General Hospital di Whitehorse, nella regione canadese dello Yukon, non lontano dai confini con l'Alaska. Da qui è partita la telefonata all'ambulatorio di Medicina e neurologia di montagna di Aosta per un consulto in telemedicina. Poi la decisione di trasferire il paziente. "Stiamo ipotizzando di sottoporlo ad un trattamento cellulare che consente un autotrapianto di cellule dal midollo osseo direttamente nella zona colpita dal grave quadro ischemico e necrotico", spiega Flavio Peinetti, primario del reparto di chirurgia vascolare. Ad Aosta opera una task force multidisciplinare specializzata nei più complicati casi di incidenti in montagna. (Continua a leggere dopo le foto)

"Questo è il caso più grave che abbiamo avuto, un caso veramente grave che andrà valutato con attenzione", ammette il neurologo Guido Giardini, direttore dell'ambulatorio. "I medici possono dire quello che vogliono, - ribatte Zanda - qualcosa sicuramente la perderò, dicono che faranno il possibile per salvarmi i piedi e le mani, però qualche cosa sicuramente la lascerò sulla strada, che sia poco o molto. Con le protesi oggi si fanno miracoli, saranno nuovi piedi, sarà una nuova sfida".

