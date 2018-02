La passione per la neve nella stagione sciistica si sta trasformando sempre più in una tragedia, dove il bilancio delle vittime anziché diminuire cresce di anno in anno. Domenica nera per le Alpi. Dopo la valanga che ha causato due feriti in Svizzera, in Francia il bilancio è molto più pesante e si contano 3 morti nell'Alta Savoia. Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale nella zona conosciuta come "La Combe à Claudius". Mentre nella non lontana Pisaillas in Val d'Isère una valanga ha ucciso un uomo di 44 anni e la figlia di 11, che sciavano su una pista battuta. In precedenza, nel pomeriggio, una decina di alpinisti erano stati travolti da una valanga nel cantone Vallese nel sud della Svizzera poco prima delle 16. Ore di angoscia ma sarebbero tutti in salvo, a parte due feriti già ricoverati in ospedale. Lo ha riferito il portavoce della polizia Steve Lèger. (Continua a leggere dopo la foto)

L'incidente è avvenuto a quota 2.500 metri sul Fenestral sopra la cittadina di Finhaut, a poca distanza dal confine con la Valle d'Aosta. L'allarme è stato dato da un altro sciatore che stava escursione. Nell'intero cantone, che confina con il massiccio italiano del Monte Bianco, il pericolo di valanghe è attualmente di 3 su 5. E sono salvi anche i venti alpinisti travolti stamattina a Racines, in Alto Adige, a quota 2.300 metri. (Continua a leggere dopo le foto)

Si tratta di scialpinisti austriaci originari di Schwarz, in Tirolo. Alcuni sono rimasti sotto la neve, ma con l'aiuto degli amici e del soccorso alpino, intervenuto con un elicottero Pelikan 1 e con i carabinieri alpinisti, tutti risultano riemersi dalla neve. Uno di loro è stato trasportato all'ospedale di Bressanone, con ferite giudicate di media gravità. Gli altri sono stati riaccompagnati a valle.

