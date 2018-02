Va bene, il lumite è stato superato davvero e ora possiamo dirlo con certezze. Peccato, però, che anche Paola Caruso voglia oltrepassarlo: "Voglio farmi togliere qualche costola per avere la vita stretta". Paola Caruso a Domenica Live racconta il suo sogno: "Vorrei avere una vita stretta e dei glutei da brasiliana". Perché questa affermazione choc? Non un semplice desiderio. Per mutare il proprio corpo, la Caruso è andata anche da una dottoressa, che le ha però sconsigliato l’intervento alle costole, suggerendo di intervenire invece con l’acido ialuronico per i glutei. A sconsigliarle l’intervento per stringere il girovita anche Rodrigo Alves, il Ken umano, che si è appena fatto togliere quattro costole: "Io sono forte di testa e di cuore, per questo ho potuto farlo - dice - la verità è che è un intervento che fa male". E lo crediamo bene... Ma è davvero indispensabile ricorrere a pratiche di questo tipo e parlarne così tranquillamente in diretta in tv? Paola Caruso, però, sempre a Domenica Live poco tempo fa aveva raccontato un lato della sua vita privata che finora non era mai emerso. (Continua a leggere dopo la foto)

La showgirl, tra le lacrime, ha deciso di condividere con il pubblico il fatto di non aver mai conosciuto i suoi genitori naturali: "Io sono stata adottata, non conosco i miei genitori naturali, conosco solo i miei genitori che per me sono la mia famiglia. La famiglia è la cosa più importante, i miei genitori mi hanno salvato la vita, mi hanno fatto il regalo più bello, mi hanno amato e mi hanno cresciuto". Alla padrona di casa che le ha chiesto come e quando abbia scoperto la verità, la ex Bonas di Avanti un altro ha spiegato: "Ho avuto i genitori perfetti, io non avrei voluto avere una madre e un padre differenti. Loro hanno sempre avuto paura di dirmelo, forse per paura di perdere la cosa più cara che hanno, che sono io. L’ho scoperto che avevo tredici anni, me lo ha detto una mia amichetta, la mia migliore amica, i nostri genitori erano amici e lei anche era stata adottata". (Continua a leggere dopo le foto)

"Abbiamo litigato perché ci piaceva lo stesso ragazzo. Io le ho detto una cosa brutta: ‘Stai zitta, non puoi prenderti lui che sei stata adottata’. E lei ha risposto: ‘Eh beh anche tu’". La reazione della Caruso, com’è comprensibile, non fu delle più pacate: "In quel momento ti vengono nella testa milioni di flash, nella mia famiglia sono tutti scuri, sono calabresi, anche alle feste quando ti fai la foto di famiglia, son tutti scuri io bionda con gli occhi verdi. Reagii malissimo, andai a casa come una pazza gridando ho spaccato tutta casa, e i miei non mi hanno detto niente perché avevano paura di perdermi".

