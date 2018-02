Bea se ne è andata. Anche Batman in persona è andato a salutarla. Sapeva che questo momento sarebbe arrivato, quante volte la mamma glielo aveva detto, chissà quante volte avevano parlato di quell'amica così speciale. Nella chiesa del Santo Volto di Torino c'erano a Biancaneve, Superman, Hagrid, Pokémon, Trilli, il Re Leone, Alvin, Capitan America, i Teletubbies e tutti quei personaggi che Bea adorava. Tutti in fila, una festa di Carnevale fuori tempo massimo, ad attendere l'arrivo della piccola bara con quel corpicino unico al mondo che ora ci pensa Capitan America a proteggere con lo scudo che qualcuno ha voluto fissare sul feretro. È questa la scena d'addio a Beatrice Naso, otto anni e una malattia così rara da non aver trovato una cura. Beatrice, morta il giorno di San Valentino, sei mesi dopo la sua mamma, Stefania, portata via da un tumore impietoso. Beatrice, che lascia un papà devastato dal dolore di adesso e dalle sofferenze di tanti anni passati a cercare di dare un'esistanza il più possibile normale. (Continua a leggere dopo la foto)

A causa di un'anomala calcificazione delle ossa Bea era stata frettolosamente ribattezzata dai giornali "la bambina di pietra". Con quel nomignolo che i genitori hanno sempre detestato, la sua storia aveva fatto il giro del mondo e raccolto la solidarietà di moltissime persone, gente normale e celebrità. Tutti i compagni di scuola della bambina hanno una rosa bianca. Anche l'arcivescovo Cesare Nosiglia ha voluto inviare un messaggio: "La scomparsa di questa bambina, la sua malattia rara ricordano a tutti noi che la vita è un mistero profondo". (Continua a leggere dopo le foto)

"Di fronte alla sofferenza e alla morte di persone innocenti non abbiamo risposte umane credibili, ma ci può sorreggere solo la fede nel Signore e nella sua parola di vita. La breve esistenza di Bea, la sua storia travagliata hanno suscitato, a Torino e in tutto il mondo, solidarietà e attenzione; hanno provocato tanta gente a pregare, e a compiere gesti concreti di carità".

