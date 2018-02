Fabio Caramel, 26enne difensore dello Spinea (formazione che milita nel campionato veneto di Promozione), ha mostrato grandi qualità personali e il suo gol più bello lo ha segnato domenica scorsa quando ha scelto di non rispondere ‘presente' alla convocazione del tecnico, saltando una gara molto importante contro l'Arcella. Il motivo? Da brividi. E così la sua storia ha subito fatto il giro del web, portando il calcio di provincia per una volta alla ribalta, prendendo uno spazio importante alla faccia dei grandi campioni strapagati. Fabio voleva donare il midollo e da tempo s'era sottoposto a esami per verificarne la compatibilità. Ricevuto l'assenso, non ci ha pensato due volte, nemmeno dinanzi alla possibilità di essere assente in occasione di una partita delicata per il trend dei risultati e la classifica. Cosa volete che importino queste cose quando in ballo c'è la vita di una persona? Nulla. (Continua a leggere dopo la foto)

E così è stato: Caramel – già donatore di sangue – s'è recato in ospedale per fare il proprio dovere, come riporta Il Gazzettino, il suo midollo sarà ora donato a una donna e la percentuale che il trapianto abbia esito positivo è molto alta (85% delle possibilità). Quando c'è una vita da salvare null'altro conta e non è questione di categoria o d'importanza della posta in palio. Le parole di Fabio sono state accolte da tutti con grande commozione, cosa ha detto...

"Mi auguro tutto vada per il verso giusto – ha commentato Fabio, tifoso del Milan – sarebbe una delle più belle soddisfazioni della mia vita. Lo scorso dicembre invece sono stato contattato perché le mie caratteristiche fisiche sono idonee con una persona che adesso ha bisogno, così nei giorni scorsi sono stato nel centro di Verona di Borgo Roma. Ci sono 85 possibilità su cento che la nostra compatibilità abbia un esito positivo, me lo auguro davvero".

