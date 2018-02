Un destino tragico e inaccettabile ha colpito una bambina di appena 18 mesi. Un visetto d'angelo e dei riccioli che le cadevano lungo il viso, una bambina come tante e per questo speciale e stupenda. Ma la vita di Kylah Woodard è stata troppo breve, non ha potuto conoscere le bellezze di un quotidiano sereno, non ha potuto costuire e realizzare i suoi sogni, perché il suo percorso è stato spezzato troppo presto, proprio da chi doveva amarla e proteggerla. Per la sua morte la madre della bimba, la 2oenne Sierra Johnson, è stata arrestata martedì. La donna aveva portato il cadavere di Kylah in un pronto soccorso a Fort Smith, in Arkansas, il 30 gennaio. Il suo fidanzato Tyree Wiliams, 25 anni, è stato accusato dell’omicidio della piccolina. La dinamica dei fatti è terribilmente inquietante e difficilmente comprensibile per chiunque. Lo scorso 30 gennaio, la donna si era presentata al pronto soccorso di Fort Smith, nello Stato USA dell’Arkansas, con la sua bambina morta tra le braccia. Ora Sierra è stata arrestata per la morte della figlia di 18 mesi, Kylah Woodard. La giovane deve rispondere della pesante accusa di abusi su minore. (continua dopo la foto)

Il suo fidanzato, Tyree Wiliams, 25 anni, è stato accusato dell’ omicidio della bambina. La coppia era entrata al pronto soccorso dello Sparks Hospital con il cadavere di Kylah. Il dipartimento di polizia di Fort Smith ha riferito che i medici non hanno potuto far nulla per la piccola, arrivata già senza vita all’ospedale. I medici hanno tentato di rianimarla, ma senza successo. Dopo aver notato che sul corpicino della giovanissima vittima erano presenti dei lividi, i medici hanno avvertito le forze dell’ordine. La polizia ha interrogato sia la madre di Kylah che sia il suo compagno. Quest’ultimo è stato quindi arrestato per cause non legate direttamente alla morte della bimba.





L'uomo è stato accusato dell'omicidio di Kylah pochi giorni dopo. Williams avrebbe poi ammesso di aver preso a pugni la bambina allo stomaco. E in questa vicenda tristissima c'è un risvolto ancora più crudele. La madre della bimba invece è stata accusata di aver permesso l'abuso di un minore senza mai intervenire. Ha assistito alla scena senza muovere un dito. La coppia è detenuta al Sebastian County Adult Detention Center. Il corpo di Kylah è stato inviato al Crime Lab di Stato per essere sottoposto ad autopsia e determinare la cause esatte della morte.

