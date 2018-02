Era solo, triste e voleva compagnia, ma alla fine è comunque morto in quello stesso stato. Siamo a San Pietroburgo dove un uomo è stato trovato senza vita vicino alla sua bambola gonfiabile. Così è stato scoperto il cadavere mummificato di un 66enne nella città portuale russa. A lanciare l'allerta sono stati gli abitanti del condominio in cui viveva, preoccupati dal cattivo odore che proveniva dall'appartamento del pensionato, quando le autorità sono entrate hanno trovato l'uomo steso vicino una bambola gonfiabile costruita artigianalmente, ormai morto da diversi mesi. L'uomo era vestito e la bambola gonfiabile era chiaramente stata fatta in casa, come rivela il Daily Mail. Il sex toy è stato assemblato dallo stesso 66enne presumibilmente con vari oggetti raccolti dalla spazzatura: la testa era di un manichino, il corpo assemblato con corde e pezzi di stoffa. Non sono note le cause del decesso, si attendono i risultati dell'autopsia, ma si crede che possa essere deceduto per cause naturali. (Continua dopo la foto)

Sul corpo non ci sono segni di violenza, così come nell'appartamento non sembrano esserci elementi che facciano sospettare un omicidio. L'uomo viveva solo in casa, e forse, si era costruito una fidanzata "su misura" per sentire meno la solitudine. Forse un infarto quindi la causa del decesso del 66enne che non ha avuto alternativa, almeno secondo i fatti, che organizzarsi come meglio ha creduto: con una bambola a posto di una persona in carne ed ossa. Una vicenda che per certi aspetti ricorda quella di una donna che, sorpresa durante il tradimento, si finge una sex doll per salvarsi in calcio d'angolo. Un video, diventato virale in rete, mostra una ragazza entrare in una stanza mentre un uomo sembra dilettarsi in uno spogliarello davanti a un'altra donna. (Continua dopo la foto e il video)

I thought I had seen it all but I was so fucking wrong😂😂😂😂😂. The cheating bitch pretended to be a sex doll pic.twitter.com/qq7Ud21P8p — DM to join a Deck🇬🇭 (@BlueCheeseGh) 23 gennaio 2018

La fidanzata resta scioccata dalla scenetta, ma l'uomo improvvisa una scusa che è decisamente esilarante, e cerca di farle credere che la donna che vede è una bambola gonfiabile e non una donna vera. L'amante, probabilmente presa dal panico, sta al gioco del ragazzo e cerca di restare immobile. L'uomo sostiene anche di avere una ricevuta e che quella che vede è una sex doll di ultima generazione che riesce a fare anche particolari movimenti. La lite che scaturisce tra le due donne fa pensare che, in fondo, lei non gli abbia creduto. Una vicenda dalle tinte meno scure ma senza dubbio curiosa, proprio come quella del 66enne russo.

