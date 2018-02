Si chiama Anastasia Onegina, ha 21 anni ed è una studentessa russa apparentemente normale. Perché apparentemente? Perché la ragazza è stata capace di fare una cosa orribile. Così orribile che è anche difficile raccontarla. Ma la racconteremo lo stesso. La ragazza, infatti, mentre faceva sesso estremo col il fidanzato, lo ha ucciso. Poi, non contenta, lo ha fatto a pezzi. La povera vittima è Dmitry Sinkevich, 24 anni, ex poliziotto che la ragazza ha smembrato nel suo appartamento a Oryol usando un coltello da cucina. Abbiamo i brividi. Ma come si può fare una cosa simile? Per di più a 21 anni… Comunque, commenti a parte, la ragazza ha fatto quanto segue: prima ha decapitato il ragazzo, poi gli ha tagliato i genitali, ha rotto i suoi arti, tagliato le dita di mani e piedi e poi lo ha sventrato. Lo riporta il Daily Mail. E poi cosa ha fatto con il corpo? Alcune parti le ha gettate nel secchio della spazzatura, altre le ha conservate in frigo, altre ancora sono state appese nel suo appartamento come si fa dal macellaio. La ragazza all’inizio ha negato di aver ucciso il fidanzato e ha detto al fidanzato di averlo trovato morto. Aveva paura che sarebbe stata accusata di omicidio… Continua a leggere dopo la foto

Dopo una serie di interrogatori, però, è stata messa alle strette e ha confessato l’accaduto. Il ragazzo è morto soffocato mentre faceva un gioco erotico. Poi la ragazza l’ha smembrato in quel modo orribile. Un vicino di casa – Lyubov – ha visto l’appartamento dopo il fattaccio ed è rimasto sconvolto: ‘’La sua carne penzolava dal soffitto, orribile. Ma non ho potuto vedere bene perché mi hanno fatto allontanare… I suoi piedi e le sue mani erano nella spazzatura, il suo organo genitale era in un sacchetto da freezer. Le dita erano sparpagliate in giro per casa. Mentre la Onegina tagliava il corpo del ragazzo, sua sorella Ksenia l’ha chiamata per chiederle cosa stesse facendo. E lei, con tutta l’innocenza del mondo, ha detto: “Sto smembrando il mio ragazzo”. Continua a leggere dopo le foto

Così la ragazza ha avvisato il padre – che è un poliziotto – il quale a sua volta ha avvertito le autorità. Il precedente marito della Onegina era morto per cause misteriose poco dopo il loro matrimonio. Dopo la sua morte, la ragazza era stata ricoverata in un centro psichiatrico, poi era stata dimessa dopo un anno e mezzo. Ora la ragazza deve essere sottoposta a tutti i test psichiatrici del caso. Nel frattempo continuano le indagini sull’omicidio. I vicini hanno fatto sapere che i due ragazzi erano occultisti e fan di certe pratiche sessuali estreme. “Facevano tantissimo rumore - hanno aggiunto – e facevano orge ogni settimana’’. L’ultima foto insieme è stata scattata domenica alle 7.50: stavano andando a passeggiare insieme con il cane. Il ragazzo è morto lo stesso giorno.

