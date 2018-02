Ma voi lo sapete che volto ha l'amore vero, quello eterno? Nemmeno noi, ma dopo aver letto la storia del signor Vincenzo, che è riportata da Frosinone Today, non sarebbe male immaginare che abbia quello di quest'uomo classe 1935. Si chiama Vincenzo Fontana, è un esattore delle tasse in pensione, sposato da 56 anni e padre di sei figli. Tutte le mattine compra al bar un cornetto per la moglie Annamaria. Già questo sarebbe un ottimo motivo (e un buon punto di partenza per chi ha bisogno di lezioni di romanticismo) per fargli un applauso, ma non è mica finita qui. Dopo aver comprato la colazione alla moglie, si siede al tavolino del bar e sulla busta bianca che contiene il cornetto scrive una frase d'amore per la sua compagna di vita, con tanto di "autografo". Ma badate bene: tutto questo non lo fa solo oggi che è San Valentino, la festa degli innamorati per eccellenza, ma ogni giorno e da 56 anni. È più di mezzo secolo che convive con la signora Annamaria con cui, racconta sempre Today, è scattato il classico colpo di fulmine. (Continua dopo la foto)

Correva il lontano 1960. Vincenzo aveva poco più di 25 anni e viveva in via Lecce, un quartiere che si trova nella parte alta di Frosinone, e aveva notato quella bella ragazza, sua vicina di casa, che ogni mattina, forse per farsi notare, si dava da fare per spazzare davanti al portone della sua abitazione. Ma la dichiarazione d'amore vera e propria è arrivata quando insieme alla sua Annamaria si era ritrovato su un pullman per una gita fuori porta. Ecco: da quel giorno i due non si sono più separati. Nel 1962 è nato il loro primo figlio, Alberto, che oggi ha 55 anni, poi è stata la volta dei gemelli Adamo ed Eva ma la famiglia Fontana era destinata ad allargarsi ancora. Dopo qualche anno, infatti, è arrivata Margherita, poi Daniele e infine quello che, nonostante oggi abbia 35 anni, viene definito il "piccolo" di casa, Davide. (Continua dopo le foto)





In tutti questi anni (56, lo ripetiamo) possibile non ci sia mai stata una discussione, un litigio che abbia, magari solo momentaneamente, allontanato i due? "I litigi sono sempre stati il sale della nostra esistenza – dice ridendo Vincenzo - Sono quelli che ci hanno dato lo stimolo per non cadere nella quotidianità e per ritrovarsi". "Io ed Anna – continua - abbiamo caratteri completamente diversi. Io sono la prova vivente che i poli opposti si attraggono". La signora Annamaria avrà pure un difetto, o no? "Certamente - ha risposto l'82enne - mi infastidisce il fatto che sia troppo esigente. Lei mi accusa di essere un superficiale, uno di quelli che rimanda sempre quello che si può fare oggi e che non si prende mai sul serio. Anche da questo si capisce che siamo Alfa e Omega".

"Il regalo di San Valentino più bello di sempre": una storia stupenda. A 77 anni ecco cosa fa quest'uomo per ricordare alla moglie tutto il suo amore. Un gesto che ha commosso tutti. Se siete a corto di idee per il 14 febbraio, fareste meglio a prendere spunti (tenerissimo!)