Un mal di testa fortissimo e l'occhio sempre più arrossato e dolorante e rosso rendevano la vita di Abby Beckley, di Grants Pass, nell'Oregon (Usa), un vero calvario. Questo problema le causava un'enorme fastidio, dolore e tanta paura, non riusciva a capire di cosa si trattasse, fino a quando, dopo un controllo approfondito, non ha fatto una scoperta inquietante. Nel suo occhio sinistro erano “rintanati” 14 vermi, pronti a venire fuori come fossero ciglia. La disavventura della giovane è iniziata nell'agosto 2016, quando si trovava a bordo di una barca per la pesca del salmone in Alaska". Ero a bordo del peschereccio da due settimane quando il mio occhio sinistro è diventato irritato e rosso e la mia palpebra gonfia - ha raccontato la donna - Avevo anche fastidiose emicranie e continuavo a pensare 'Che cosa mi sta succedendo?'”. Abby era in barca e ha preferito attendere di approdare in porto per scoprire cosa avesse: "Ho alzato la palpebra e ho visto che c'era qualcosa di strano. Ho fatto un movimento come per dare un pizzico e mi sono ritrovata un verme di meno di un centimetro che si muoveva sul mio dito: è morto circa cinque secondi dopo". (continua dopo la foto)

Sconvolta e terrorizzata dalla scoperta, Abby ha chiamato subito i genitori ed è tornata a casa, dove ad attenderla c'erano i dottori dell'Oregon Health and Science University di Portland. I medici hanno inviato un campione ai CDC e, dopo diverse titubanze, hanno deciso di non trattare Abby con degli antiparassitari per evitare che i vermi morti causassero cicatrici corneali che potessero danneggiarle l'occhio: dopo le rassicurazioni sull'impossibilità che i parassiti potessero andare in circolo nel suo corpo, ci sono voluto 20 giorni per estrarre 14 vermi. Fortunatamente per Abby si è trattata solo di una brutta disavventura, visto il suo occhio non ha subìto conseguenze. Un caso più unico che raro se si considera che la ragazza è la prima persona al mondo a essere infettata da questo tipo di parassita, osservato in precedenza solo nei bovini.





"I casi di infezioni parassitarie oculari sono rari negli Stati Uniti - ha spiegato Richard Bradbury, autore della pubblicazione e responsabile del Parasite Diagnostics and Biology Laboratory dei CDC - Abbiamo riscontrato solo 11 casi, ma questo è diverso. In precedenza abbiamo sempre pensato che ci fossero solo due specie di questi vermi oculari che infettavano gli umani in tutto il mondo. Uno è il Thelaziachiamato californiensis, che ha infettato 10 persone, di cui 9 in California e uno nello Utah: è un verme portato dalle mosche che infetta spesso i cani. Il secondo è il callipaeda, trovato in Asia e in Europa, di cui ci sono state 163 segnalazioni in tutto il mondo. A questi, adesso, bisognerà aggiungere la Thelazia gulosa, che era stata osservata esclusivamente in infezioni dei bovini e mai in un occhio umano, dove ha trovato modo di adattarsi. Abby è cresciuta circondata dal bestiame in un ranch di Brookings, in Oregon: probabilmente è stata infettata mentre andava a cavallo, anche se non ricorda mosche che le si siano appoggiate sugli occhi".

Ti potrebbe interessare anche: http://www.caffeinamagazine.it/la-storia/257430-guarda-lecografia-della-collega-e-capisce-che-la-sua-gravidanza-e-una-bugia/