Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto il Festival di Sanremo con la canzone "Non mi avete fatto niente". Come rivelato a Domenica Live da una giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni, per Ermal è arrivata una felicitazione davvero importante: Maria De Filippi ha subito inviato un messaggio al cantante albanese dopo la proclamazione sul palco dell'Ariston. La moglie di Maurizio Costanzo si è così complimentata con l'artista, che è riuscito a trionfare dopo le polemiche delle settimana sanremese. Non è chiaro se Maria abbia mandato un messaggio anche a Fabrizio Moro, ma molto probabilmente sì visto che i due hanno lavorato per anni ad Amici. Il cantautore romano è stato per diverso tempo un Professore del talent show e ha scritto diverse canzoni per gli allievi del programma. Maria e Ermal si sono invece conosciuti a Sanremo 2017, quando la De Filippi conduceva il Festival insieme a Carlo Conti.

Quell'anno Meta si è classificato al terzo posto con la canzone Vietato Morire. Un brano che è piaciuto molto alla presentatrice, tanto da chiamare poi l'artista ad Amici. Lo scorso anno Ermal Meta ha ricoperto il ruolo di Giurato nella trasmissione, insieme ad Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. "L'idea mi è venuta a Sanremo, mi piacevano il suo pezzo e il modo in cui si muoveva sul palco".

"Ho apprezzato molto la serata delle cover, si vedeva che c'era dietro tanto lavoro.E poi si è creata empatia" ha raccontato Maria a Verissimo all'epoca. Ermal e Maria hanno poi un'amica in comune: Emma Marrone. Meta ha scritto diverse canzoni per la Brown, tra le quali il singolo Arriverà l'amore.

