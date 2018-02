Unite per la pelle, ma anche di più. Sorelle gemelle, concepite insieme e cresciute legate fina da quando la prima cellula si è sviluppata. Unioni di questo genere sono incredibili. Spesso di legge di fratelli gemelli che raccontano la loro esperienza come qualcosa di incredibilmente unico. E come potrebbe essere altrimenti. Melissa e Megan Whiteley erano due sorelle di questo tipo, usiamo l'imperfetto perché oggi quel legame così forte si è spezzato per sempre. A raccontare la loro storia alla stampa inglese sono stati i genitori e la loro figlia superstite Megan. Quello che è accaduto a Melissa è sconcertante: uccisa a diciotto anni dalle complicanze di un’influenza. La diciottenne britannica si è spenta, dopo un mese di cure in ospedale, il 27 gennaio scorso. Pensare di poter morire per la febbre è un concetto difficile da comprendere, ma quella che sembra una malattia innocua si è invece trasformata per questa bella famiglia in un incubo. Melissa si era ammalata il giorno di Natale e, portata in ospedale, ben presto non è stata in grado neppure più di camminare. (continua dopo la foto)

Le analisi sulla giovane, studentessa di ingegneria, hanno rivelato che soffriva di influenza, sepsi, polmonite e aveva contratto anche una infezione fungina. Per giorni è rimasta in coma farmacologico e alla fine è deceduta al Glenfield Hospital di Leicester mentre era circondata dai suoi cari. Tra loro c’era anche Megan, la sorella gemella di Melissa. Una ragazza che, riuscendo a malapena a trattenere le lacrime, ha parlato della sua amata sorella ai giornali britannici. “Ho il cuore spezzato, non so come farò senza di lei”, ha detto l’adolescente spiegando di aver condiviso tutta la vita con Melissa. “Era divertente, scherzavamo tanto. Non avrei potuto chiedere una sorella migliore”, ha aggiunto.





Anche i genitori della diciottenne, devastati per la perdita della loro ragazza, hanno parlato ai media per mettere in guardia le persone sui pericoli dell’influenza e invitarli ad andare subito in ospedale. “Non potevamo crederci – ha detto la mamma di Melissa – non volevamo arrenderci, ma sapevamo quello che stava accadendo”. “Era così divertente – ha aggiunto il padre parlando di Melissa – aveva un gran senso dell’umorismo e scherzava sempre con la gemella”. Melissa lascia anche il fidanzato Ben, un ragazzo di diciotto anni che ha parlato di lei come della "persona più felice mai incontrata". I due giovani si conoscevano da tempo e da circa sei mesi erano fidanzati. È in corso una raccolta fondi per aiutare la famiglia della diciottenne a sostenere le spese del funerale.

