Giovane, bella e innamorata a Bronya Humphreys non mancava nulla. Ma forse qualcosa per completare la sua vita serviva e così con il marito hanno deciso di mettere in cantiere un bebè. Quando la 30enne britannica è rimasta incinta era felicissima. Dopo i primi controlli ha scoperto di aspettare una bimba, alla quale avrebbe messo il nome Luna. Ma purtroppo durante la gestazione le cose non sono andate bene. La donna, infatti, ha iniziato a soffrire di una forma molto grave di depressione prenatale. Pianti, umore sotto i piedi, paura per ciò che l'attendeva, quei mesi che dovevano essere speciali si sono trasformati in un incubo. Ma la cosa non è finita qui. Il giorno del parto è arrivato e la bimba è nata senza problemi, ma dopo quel momento Bronya ha visto esplodere sul suo volto un violentissimo eczema. Si tratta di una malattia cronica della pelle che provoca arrossamenti, secchezza e bruciore per cui ancora oggi non esiste una cura. L'unico rimedio che i medici le propongono è l'uso di alcune creme idratanti che risolvono in modo momentaneo la situazione. (continua dopo la foto)

A 30 anni, ma in realtà mai, non è semplice confrontarsi con una malattia di fatto incurabile che rende la pelle poco presentabile e inoltre provoca molti fastidi. Ma Bronya non si è arresa e ha deciso di trasformare la sua patologia in una carta vincente. Ha infatti trovato il modo ideale per affrontare tutto con il sorriso: realizza degli incredibili make-up per coprire la pelle rossa. Ma la cosa particolare è che riproduce opere d'arte come la Notte stellata di Van Gogh, personaggi dei cartoni e decorazioni intricatissime. Nonostante l'innato talento, sono molti quelli che la criticano in modo inopportuno quando pubblica foto "al naturale", facendo riferimento al fatto che sembra uno zombie e che ha un aspetto poco sano.





Bronya, però, non si lascia abbattere e a tutti gli haters risponde: "Non posso controllare la mia pelle: questa sono io. Sono una persona. E ho una brutta pelle. Sì. Mi dispiace se questo significa che non potete vedere nuove immagini di make up per un po’ ma la mia salute viene prima di tutto". La speranza della mamma 30enne? Diventare una fonte d'ispirazione. Per questo ha raccontato la sua storia , per far capire a tutti quelli che soffrono di malattie della pelle che è possibile accettarsi così come si è e migliorare il proprio aspetto proprio come ha fatto lei con ombretti, fondotinta ed eye-liner.

