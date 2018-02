Lo diciamo subito: non è un film. È una storia vera e tristissima per la protagonista. Una serie di sfortunati eventi ha impedito alla sposa di presentarsi in tempo in chiesa per il fatidico ‘sì’, così colui che avrebbe dovuto diventare suo marito, tale Darren, l'ha abbandonata sull'altare. Per Nichola Tuohy, 46 anni di Hornchurch, nell'Essex, quella che sarebbe dovuta essere la mattinata più bella della vita si è trasformata in un incubo. La donna inglese, operatrice sanitaria e madre di tre figli, ha iniziato recandosi in un grande magazzino per farsi truccare: ma quando ha visto il risultato finale ha ammesso che aveva “voglia di piangere” e che sembrava "un mostro". A soli 90 minuti dall'inizio della cerimonia, si è precipitata a casa per lavarsi e rifare il trucco da sola. A peggiorare le cose ci si è messo il messaggio inviatole da una damigella d'onore: “Mi spiace, non ce la faccio a venire”. Ma i guai non vengono mai da soli... (Continua a leggere dopo la foto)

Quando è arrivata a casa, i suoi genitori, che non approvavano il matrimonio, le hanno detto che non avrebbero partecipato alla festa, quindi Nichola ha dovuto prendere i suoi due bambini piccoli e andare in un albergo vicino per prepararsi. Quindi ha avuto un problema con il pagamento che l’ha portata ad accumulare un ulteriore ritardo. "Ho cominciato a sentire il ticchettio dell'orologio: sapevo che non avevo più molto tempo", ha detto al The Sun. "I nostri ospiti erano già seduti in chiesa e quando lui mi ha detto di sbrigarmi, ha solo finito per stressarmi di più”. La donna si è accorta che aveva solo 30 minuti di tempo per raggiungere la chiesa, distante oltre 30 km. (Continua a leggere dopo le foto)

Ma, proprio mentre stava per mettersi in macchina, si è resa conto che all’interno dell’auto d'epoca presa per l’occasione non c'erano le cinture di sicurezza per i bambini. “Ho avuto un attacco di panico, poi mi sono accorta che ormai era troppo tardi. Il mio matrimonio era saltato”, ha ricordato. Nichola è comunque arrivata in chiesa, ma le sorprese non era terminato: il suo futuro sposo se ne era andato. "Probabilmente saremmo ancora insieme ora se il nostro matrimonio non fosse stato rovinato".

Ti potrebbe interessare anche: "Meghan è pronta a farlo alle nozze". Ma addio protocollo reale. È una sposa controcorrente la Markle: dopo questa, prepariamoci a un matrimonio completamente diverso da quello di William e Kate