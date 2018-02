Un racconto che ha lasciato davvero di sasso chi stava lì ad ascoltare e tutto il pubblico a casa. Ancora fantasmi e presenza oggetto di dibattito a 'Domenica Live'. In studio, il nipote adottivo di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, e sua madre che sostengono di avere visto recentemente le loro ombre in casa. Nell'ultimo periodo della sua vita anche Vianello avrebbe confessato di aver visto dei suoi familiari defunti. "Raimondo - ricorda il nipote - poco prima di morire, diceva di aver visto la madre e i fratelli che gli dicevano che sarebbe dovuto andare con loro". Nel salotto televisivo, Ana Laura Ribas: "Da sempre, da quando sono piccolina mi sono sempre sentita in positiva compagnia. Mio padre e io non avevamo un buon rapporto, non sono andata al suo funerale, non abbiamo mai risolto le nostre tensioni. Un giorno, un anno o due dopo la sua morte, stavo andando in bagno, accendo la luce, vedo mio padre bellissimo, mi ha sorriso, mi ha guardato e sembrava ti chiedo perdono per tutto quello che ti ho fatto". (Continua a leggere dopo la foto)

"Io ho sorriso, poi lui non c’era più. Dopo sono andata a studiare, a consultarmi. Io sono fermamente convinta che siamo in compagnia delle anime, principalmente quelle che non riescono ad andare dall’altra parte". Vari i ricordi: "L’altro giorno, ho visto mio padre, scomparso da tempo, ed è esploso il forno - dice Maria Teresa Ruta - e una volta anni fa, quando era da poco iniziata la storia con il mio compagno, abbiamo visto sua madre: una notte, eravamo a letto, gli ho chiesto: 'perché pensi a tua madre?'". (Continua a leggere dopo le foto)

"E lui ha risposto: 'Come fai a sapere che sto pensando a lei? Avrei voluto ti conoscesse'. Poi, improvvisamente, si sono accese tutte le luci della stana d’albergo, e noi eravamo immobili, stesi a letto, mano nella mano".

A chiudere lo spazio, alcuni filmati amatoriali inediti di Sandra e Raimondo, girati in casa.

