Va bene, lo diciamo subito: questa è roba per chi ha lo stomaco forte, però è anche bene che tutti sappiano, perché bisogna mettere molta attenzione in quello che mangiamo. I medici del Singapore General Hospital sono rimasti a bocca aperto dopo aver rimosso una tenia lunga quasi 3 metri che stava crescendo nelle viscere di un uomo. Il parassita, che è stato estratto dal retto del paziente (l’identità non è stata rivelata), ha dovuto essere piegato per ben 18 volte per riuscire ad entrare nella foto distribuita da AsiaWire. Per quanto un “verme solitario” possa causare gravi dolori addominali ed essere anche mortale, come si legge sul Daily Mail, l’uomo ha ammesso di non soffrire di alcun sintomo. Non è sicuro in che modo il paziente sia stato infetto dal momento che i test sono stati tutti inconcludenti, ma gli esperti del dipartimento di microbiologia del Singapore General Hospital, ritengono che molto probabilmente derivi dall'ingestione di pesce crudo. (Continua a leggere dopo la foto)

Va detto che il consumo di pesce crudo è in aumento a Singapore e in tutto il mondo anche grazie alla crescente popolarità del sashimi. Le infezioni da tenia si verificano dopo aver ingerito le larve di diphyllobothrium, presenti nei pesci d'acqua dolce come il salmone. Il professor Hsu Li Yang, un esperto di malattie infettive dell'ospedale, ha dichiarato: "Il paziente era davvero inorridito quando gli abbiamo spiegato cosa era successo”. Non ci sono dubbi sul fatto che il verme – lungo 2,8 metri – fosse una tenia, in quanto nessun altro parassita umano può crescere a una tale lunghezza. "La domanda è ‘come è finita lì?’, ha aggiunto il medico. Così del resto anche per l’uomo originario di Fresno, in California, che si è ritrovato con una tenia lunga 1,6 metri nell’addome dopo aver mangiato sushi in modo pletorico. (Continua a leggere dopo le foto)

Quest'uomo americano dovrà riconsiderare la sua passione per il sushi, visto che ha scoperto che quella tenia con cui ha convissuto per qualche tempo potrebbe essere entrata nel suo corpo col salmone crudo di cui è sempre stato molto goloso. Il povero sventurato da qualche tempo soffriva di tremendi mal di pancia e tra l'altro soffriva di una molto spiacevole "diarrea sanguinolenta". Così alla fine, dopo mesi di patimento si è deciso ad andare dal medico, il dottor Kenny Banh, che ha raccontato come il paziente sia entrato in ambulatorio lamentando un gran male all'addome e chiedendo di essere sottoposto “ad un test per i vermi”. Il verme solitario misurava oltre 1,6 metri.

