Il nonno va in ospedale a trovare la sua nipotina ma scopre la menzogna della figlia

Per certi uomini la famiglia è tutto. Una moglie, dei figli, esattamente così si sentono realizzati, ma per qualcuno delle volte può essere difficile avere una famiglia ‘particolare’. James Keleman è un uomo di una certa età che ha trascorso tutta la sua vita circondato dalle donne. Esatto, la sua famiglia è composta, fatto salvo lui, praticamente da sole femmine. Ora questo non è certo un problema, James ama incondizionatamente ognuna delle sue ragazze. Due sorelle, una moglie, quattro figlie e due nipotine. Non c’è nulla di male, anzi, le ha sempre amate e rispettate ma il desiderio, prima di un figlio maschio, ora di un nipotino maschio è sempre lì, a due passi da lui. Forse solo un vezzo, ma insomma l’uomo ci sperava con tutto il cuore. Per questo motivo, quando l’ultima delle sue figlie gli ha comunicato di essere rimasta incinta, un barlume di speranza si è riacceso in James. Ma, ben presto, questa speranza è caduta nel vuoto. Infatti anche questa volta è arrivata un’adorabile femminuccia. La sua amata bambina vedendolo speranzoso ha dovuto confessargli di aspettare una bimba. (continua dopo la foto)

E James non solo se ne è fatto una ragione, ma con un grande sorriso sulle labbra, si è mostrato fiero e felice di diventare di nuovo nonno. Il destino ha voluto che proprio il giorno del compleanno di James, la giovane rompesse le acque e dopo una telefonata, il futuro nonno si è precipitato in ospedale per accogliere la sua nipotina. Un regalo di compleanno straordinario. Ma c’era qualcosa di strano… non appena è entrato nella stanza, si è accorto che tutti lo stavano fissando e che sua figlia era lì, con uno strano sorriso sulle labbra. Improvvisamente, tutta la famiglia scoppia a ridere, gli avevano tenuto nascosto un piccolo particolare! Una bugia a fin di bene per rendere quella nascita speciale. (continua dopo le foto)

Esattamente, la sua bambina aveva dato alla luce un neonato ed era un bel maschietto, il primo maschio della famiglia dopo generazioni. James non poteva affatto crederci, per nove mesi lo avevano preso in giro. La sua famiglia aveva voluto giocargli una scherzetto, nulla di che, ma è stato veramente memorabile. Il neo nonno era veramente emozionato e non era finita qui. Non solo era nato il suo stesso giorno, ma sua figlia aveva deciso di chiamarlo Landry James Elbe in onore del suo amato padre. Insomma roba da rimanerci secchi, ma il cuore di James è letteralmente scoppiato dalla gioia. Una sorpresa incredibile che questo nonnino ricorderà per tutta la vita.

168 schiaffi: ogni giorno i compagni la picchiano per un motivo sconcertante. Ha appena 12 anni e le giornate a scuola sono un vero incubo. Quello che ha dovuto patire è inaudito e la ragione di tutto ciò è incomprensibile