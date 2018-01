Erano andati in vacanza in Repubblica Dominicana, era stata una vacanza da sogno e il ritorno alla realtà li aveva fatti intristire non poco. Poi è successa una cosa che i due non si sarebbero mai aspettati… La storia di Katie Stephens, 22 anni e Eddie Zytner, 25, una coppia di ragazzi canadesi, non vi lascerà indifferenti. Affatto. Mentre erano in villeggiatura in quel paradiso, avevano fatto lunghi bagni nell’acqua limpida e grandi passeggiate sulle spiagge. Proprio dopo una delle loro ''gite'', avevano iniziato a notare qualcosa di strano sui loro piedi: un prurito insopportabile dopo la passeggiata sulla spiaggia di IFA Villas Bavaro Resort di Punta Cana. ‘’Ci siamo resi conto che ci stavamo grattando i piedi in modo esasperato” ha detto Stephens a CTV News precisando che avevano sentito parlare delle pulci della sabbia, mai pensando che il problema li avrebbe riguardati. Ma il problema vero e proprio arriva quando tornano a casa. Ora che sono tornati in Canada, però, si raccomandano con i turisti che andranno in Repubblica Dominicana: ‘’State attenti alla sabbia tra le dita dei piedi’’- Sì, la loro esperienza coi parassiti è stata orribile. Come orribili sono le foto. Continua a leggere dopo la foto

Una volta tornati in Ontario, scatta l’allarme: Zytner nota che i suoi piedi sono gonfissimi, pizzicano e, sull’alluce, ci sono delle piccole vesciche. I due decidono di andare dal medico per trovare una soluzione. Ma i primi due medici che vedono di che si tratta, non capiscono il problema e restano allibiti. Per fortuna il terzo dottore riesce a capire di cosa si tratti avendo visto di recente sintomi simili ai loro in pazienti che erano tornati dalla Thailandia. Il medico informa i giovani che il loro problema è la larva migrans, cioè un’infestazione di parassiti che si sicuro hanno contratto mentre camminavano a piedi nudi sulla sabbia. Vermi di questo tipo – molto comuni nell’area dei Caraibi – possono entrare nel corpo umano attraverso la pelle.

Per curare quella condizione c’è un apposito farmaco che il medico prescrive a entrambi i ragazzi. Purtroppo, però, non è così facile come sembra: ‘’Il servizio sanitario canadese ci ha negato quel farmaco sostenendo che il nostro caso non era abbastanza grave per un farmaco di quel tipo. A quel punto ci siamo davvero spaventati’’. I due vengono travolti da una sensazione di claustrofobia. Per fortuna, però, la madre di uno dei due viene in soccorso dei ragazzi: sale in auto, raggiunge il Mitchigan e compra il farmaco. ‘’I nostri piedi stanno meglio – hanno detto i ragazzi che, comunque, non sono ancora guariti – ora per lo meno, non ci fanno più troppa impressione e riusciamo a guardarli”. Ora i due ragazzi hanno raccontato la loro esperienza su Facebook per far aprire gli occhi a tutti coloro che andranno in vacanza ai Caraibi.

