David Gutierrez e Ivana Cardenas sono una giovane coppia di Miami. Come molti sposi felici, avevano progettato di avere un figlio e così hanno iniziato a provare, ma purtroppo la donna non restava incinta e la cosa li aveva riempiti di tristezza. Sicuramente la loro felicità senza un bebè non sarebbe svanita, ma la delusione di non poter mettere al mondo un bimbo tutto loro li aveva colti. Dopo diverse visite mediche e tentativi, finalmente Ivana va da David per dargli la bellissima notizia: nel suo pancino una nuova vita stava crescendo. Così iniziano a fantasticare e a pensare al nome, ma prima di tutto sapevano che avrebbero dovuto fare delle visite dal ginecologo per sapere se tutto procedeva a dovere. Così arriva il giorno della prima ecografia, ma quello che le immagini dicono lasciano la coppia senza parole. Infatti, il medico ha messo la sonda sull'addome di Ivana, l'ha fatta scivolare e piano piano si è accorto che c'era qualcosa di grosso. Il viso era preoccupato e cosi i due futuri genitori si sono spaventati moltissimo: "Tranquilli signori Gutierrez. Va tutto bene, è solo che i bambini sono 4".

Era il 2014 quando si sono verificati i fatti e Ivana e David volevano sicuramente ampliare la famiglia, ma di certo non si aspettavano che avrebbero avuto 4 gemelli. Erano in ogni caso alle stelle, il loro sogno di avere tanti bimbi felici per casa si stava realizzando. Ma dopo questa bella notizia purtroppo è arrivata anche la preoccupazione e la paura. Tutta quella gioia era stata rimpiazzata dall'angoscia. Questo perché la giovane coppia era stata informata che le gravidanze plurigemellari sono molto pericolose e che da statistica non riescono a superare le 31 settimane. Ovviamente Ivana fin da subito ha preso tutte le precauzioni possibili e immaginabili. Molto riposo, una vita super sana e il rispetto di tutte le indicazioni mediche. Ma purtroppo i suoi sforzi non sono stati premiati.







Informati dallo staff medico che la situazione stava creando seri problemi ad uno dei nascituri per la mancanza di nutrimento, Ivana e David si sono trovati di fronte ad una scelta non facile e da prendere senza troppo tempo per riflettere: “O continuare la gravidanza così, consapevoli che uno dei gemelli rischiava di non arrivare vivo alla nascita, o tentare un parto anticipato, sapendo in questo caso che le possibilità di successo complessive sfiorano il 50%”. Una scelta drammatica e molto difficile. Quando è arrivato il giorno del parto erano terrorizzati, ma alla fine è andato tutto bene e oggi Ivana e David hanno 4 bellissimi bambini.

