Una tragedia che ha scosso tutti, soprattutto per come si è consumata. Doveva essere un weekend di festa per un gruppo di amici, una decina di ragazze e ragazzi, che aveva deciso di ritrovarsi in una casa di campagna in Mugello, di proprietà di uno di loro, per festeggiare un compleanno. E invece ora tutti piangono una giovane operaia di 22 anni, Sofia Salomoni, di Londa (Firenze), morta per le conseguenze di una caduta banale quanto assurda. E' finita in un dirupo dopo un volo di sette-otto metri causato dall'improvvisa rottura di un'altalena artigianale attaccata al ramo di un albero in un bosco di castagni. Subito soccorsa la giovane era cosciente anche se aveva riportato alcuni traumi, tra i quali una frattura scomposta a una gamba. Arrivata al pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di Careggi, il suo quadro clinico è improvvisamente peggiorato e nonostante gli sforzi dei medici il suo cuore ha cessato di battere. L'allarme è scattato intorno alle 12 da un bosco adiacente a una villetta di Villore, a Vicchio di Mugello, a pochi chilometri dal paese dove la ragazza viveva. (Continua a leggere dopo la foto)

Qui da ieri i giovani stavano festeggiando e tutto doveva proseguire anche oggi. Tra loro parlavano e qualcuno si è avvicinato al bosco, magari per farlo lontano dagli altri. Quell'altalena costruita con le corde, come spesso ancora viene fatto in campagna, probabilmente lì da molto tempo, era attaccata a un ramo. Sembra che a spezzarsi sia stata proprio la corda mentre la ragazza si dondolava. Lei è caduta nel dirupo fermandosi solo quando è arrivata in fondo alla leggera scarpata. Per recuperala sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo del Saf (Speleo alpino fluviale) che l'hanno consegnata ai sanitari del 118. (Continua a leggere dopo le foto)

Con un'ambulanza la ragazza è stata trasferita al policlinico di Careggi e qui il tragico epilogo. La salma della giovane, molto attiva e conosciuta per la sua attività amatoriale nell'ambiente delle compagnie teatrali fiorentine e del Mugello, è stata portata all'istituto di medicina legale per l'esame autoptico che probabilmente verrà disposto dal magistrato di turno. Intanto i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo stanno svolgendo tutti gli accertamenti, sia sentendo i giovani che erano con Sofia a Villore, sia per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: la zona del bosco e l'altalena sono stati posti sotto sequestro.

