La notizia ha subito fatto il giro dei social, perché lo studio di Barbara D'Urso è una cassa di risonanza incredibile e e una confessione fatta là, in poco tempo la vengono a sapere tutti. Specie se si tratta di una confessione choc come questa. "Andate dai preti, dice. Io dai preti non ci vado. Ho avuto una violenza da un prete". Serena Grandi, a Domenica Live, confessa di aver subito violenza da un sacerdote, quando era molto giovane. Nel corso di un dibattito su fantasmi e presenze, rispondendo ad Alessandro Cecchi Paone che invitava a rivolgersi ai preti, l'attrice ha raccontato di aver subito violenza da un prete. Serena Grandi non ha voluto narrare la vicenda nei particolari, rimandando ad appuntamenti futuri, ma ha aggiunto: "Non è stata una violenza fisica, ma non ero sola, è successo a me e ad un’altra bambina di nove anni". E ha promesso: "Ne riparleremo". (Continua a leggere dopo la foto)

Proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato la serenità, per l'attrice è arrivata un'altra doccia fredda. "Dopo l’ingiusta accusa per spaccio di cocaina mi mancava la bancarotta fraudolenta - dice -. Per un totale di 1.400 euro, poi: due padelle, qualche piatto e altri oggetti! Tutto apparteneva al mio ristorante, da cui ho preso e portato via gli oggetti che io avevo comprato. Poi i nuovi acquirenti falliscono, entra una curatrice fallimentare e ritornano a me. Loro non avevano saldato il tutto. Quindi la proprietaria ero ancora io. Tutto questo accadeva prima del Gf Vip. Una volta uscita io dalla Casa, esce la notizia della bancarotta". (Continua a leggere dopo le foto)

L'attrice è stata accusata di bancarotta fraudolenta, per aver sottratto degli utensili dalle cucine del suo ristorante, La locanda di Miranda, che è fallito. In realtà, come la stessa Serena Grandi aveva spiegato, lei aveva venduto il locale, ma i nuovi acquirenti non hanno ultimato i pagamenti prima di chiudere e quindi lei risulta ancora proprietaria dell'esercizio. Per questo il tribunale fallimentare le ha pignorato l'abitazione a garanzia dei creditori. "È la prima bancarotta della storia che non arriva a mille e cinquecento euro di totale - spiega l'attrice a Spy -. Ma il colmo è che gli oggetti che hanno sequestrato li avevo pagati io. Mi sento vittima ancora una volta".

