Avere un bambino non è uno scherzo. La gravidanza è un periodo molto particolare e poi arrivano le responsabilità. Di fronte a tutto ciò non tutte le donne sono pronte e preparate e per questa ragione anche Mariana, una ragazza di appena 18 anni, aveva deciso di interrompere la gravidanza. La ragazza, che è voluta restare anonima, ha deciso di raccontare la sua storia su un blog. Lei stessa ha ammesso che la vita le ha impartito una lezione importante e vuole che ogni mamma lo venga a sapere. La ragazza si era appena diplomata, quando ha scoperto di essere incinta. La paura e l’angoscia ha iniziato a prendere il sopravvento: “Non sapevo come dirlo alla mia famiglia, quale fosse il mio futuro, come continuare gli studi”. Quindi la decisione dell’interruzione di gravidanza. Una sera disse a sua madre che avrebbe dormito da una sua amica. Invece ha preso un taxi e per andare a casa della sua amica e insieme all’aiuto della sorella, ha ingerito delle pillole, rubate alla madre delle due ragazze. Secondo loro l’effetto delle pillole avrebbe dovuto interrompere la gravidanza. Invece, da quel momento, iniziò il suo peggior incubo. (continua dopo la foto)

Trascorse cinque ore ha iniziato a sentire un fortissimo dolore alla pancia, seguito da perdite e a quel punto ha pensato che fossero gli effetti della pillola. Ma la verità era un’altra. I dolori proseguirono fino al mattino seguente. Arrivata a casa Mariana si è chiusa nella sua cameretta, per non dare nell’occhio a sua madre. Ma come ogni mamma, anche la sua conosceva bene la figlia e notando che era rimasta chiusa dentro per una giornata intera, è andata a chiedere cosa stesse succedendo. Quando ha aperto la porta, l’ha vista sofferente nel letto. Aveva la febbre alta e le lenzuola erano sporche di sangue. Era terrorizzata, ma alla fine decise di raccontarle tutto.





La donna immediatamente ha deciso di portare la ragazza in clinica, per capire cosa stesse accadendo alla sua bambina. I dottori quando l’hanno vista hanno deciso di ricoverarla e a quel punti la fecero abortire, ma i dolori non scomparvero. Mariana tornò a casa ma quelle fitte, continuarono ad accompagnarla. Otto giorni dopo, il dolore era ancora insopportabile, così la madre decise di riportarla di nuovo in clinica. I medici le fecero un’ecografia e nel grembo di Mariana notarono che batteva un cuoricino. Tutto divenne chiaro, e i medici scoprirono che la ragazza era incinta di due gemelli e, con l’aborto, la liberarono solo di uno. “Dio mi diede una seconda possibilità di decidere e per questo ho deciso di tenere il bambino, era il mio miracolo”.

Ti potrebbe interessare anche: “Ho sbagliato chat! Maledizione…”. Quante volte vi sarà capitato. Charlotte è fidanzata e una sera, presa dalla smania, fa una cosa di cui si pente terribilmente. Poi scompare e di lei si perdono le tracce, fino all’agghiacciante epilogo: “L’abbiamo ritrovata così”