Da quando usiamo le chat sui telefonini, tutti ci siamo accorti quanto sia facile sbagliare. Ogni volta ci siamo sicuramente pentiti e vergognati, ma alla fine la nostra vita è continuata esattamente come prima. Forse solo con un po’ di imbarazzo in più. Quello che però è accaduto a Charlotte Guy, una diciassettenne di Orrell, nei ressi di Manchester (Regno Unito) è veramente molto triste, oltre che sconcertante. La ragazza era fidanzata con un suo coetaneo, Jack Hurst. Tra i due sembrava andare tutto bene, ma quando si è molto giovani è anche facile cambiare idea ed essere attratti da altre persone. E infatti la giovane ha messo in piede in fallo e ha tradito il fidanzato. Ma fino a qui è veramente ordinaria cronaca. Il fatto è che la 17enne ha sbagliato il destinatario di un messaggio e le conseguenze sono decisamente tragiche. La studentessa stava parlando con una sua amica via chat su Snapchat, quando ha inviato un messaggio per errore al suo fidanzato Jack. Il problema è che nel messaggio la ragazza confessava alla sua amica di aver tradito Jack che quindi ha scoperto tutto. (continua dopo la foto)

Colta dallo sconforto e dal panico Charlotte, subito dopo il terribile errore, ha scritto un secondo messaggio al fidanzato salutandolo per sempre e chiedendogli scusa per quello che aveva fatto. Non ricevendo nessuna risposta ha inviato un ultimo messaggio in cui diceva: “Ti amo, sapere che mi odi è già sufficiente”, poi di lei si sono perse le sue tracce. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun , Charlotte avrebbe quindi assunto cocaina e alcol e poi si sarebbe tolta la vita in modo particolarmente cruento. L'adolescente è stata trovata impiccata vicino al St John Rigby College di Wigan, nel Regno Unito. E mentre lei compiva questo gesto estremi tutti la stavano cercando.





Il fidanzato, infatti, dopo avere ricevuto questi messaggi ha subito cercato di parlarle, ma senza esito. Charlotte era introvabile. A quel punto il ragazzo molto preoccupato ha lanciato l’allarme, insospettitosi per la natura dei messaggi e per il lungo silenzio. Secondo le indagini condotte e la testimonianza del ragazzo sembra che Charlotte fosse angosciata dall'idea di dover andare al College: era preoccupata per la sua nuova vita e aveva molte ansie comuni e comprensibili. Questo, si è ipotizzato, potrebbe averla spinta a fare uso di droghe, e lo stato di alterazione mentale sarebbe stata la causa che l'ha poi portata a compiere il folle gesto.

Ti potrebbe interessare anche: “Ma è lui! Perché lo fa?” Vive così, tra scatole e cartoni. Fareste la sua scelta? Forse faticherete a immaginarlo, ma non si tratta affatto di un senzatetto, bensì di un personaggio famoso e anche giovane. Ecco perché oggi lo ritroviamo così