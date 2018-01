Per ogni adolescente ci sono dei momenti di passaggio che sono molto difficili. Un po' per il fatto di scoprirsi più 'grandi', un po' per i condizionamenti della società, ci sono dei momenti che risultano decisamente complicati. Per le ragazza poi la questione si fa più complicata per via di quel giudizio sempre troppo presente e costante sull'aspetto fisico. Se poi a tutto ciò si uniscono le imprevedibili tragedie della vita, allora è facile cadere nel baratro. Liv Karpinski è una ragazza di 19 anni, di Swindon, in Gran Bretagna, e fino a qualche tempo fa era anoressica. All'età di soli 7 anni ha perso la mamma e la cosa è stata davvero traumatica per lei, soprattutto perché si è ritrovata a doversi occupare di moltissime cose in casa per aiutare il padre, il tutto mentre continuava ad andare a scuola come una normale bambina. Con il passare del tempo è diventata ossessionata dalle faccende domestiche e dalla forma fisica, si alzava prestissimo per andare a correre, tornando a casa in tempo per portare a termine tutto quello che c'era da fare in casa. Insomma, era diventata una maniaca del controllo. (continua dopo la foto)

Ai media Liv ha raccontato la sua storia alla stampa, spiegando che cosa ha fatto scattare quel meccanismo nella sua testa. "Ho iniziato a usare il cibo e l'esercizio fisico come meccanismo di controllo dopo la morte di mia madre. I miei voti a scuola ne hanno sofferto, era come se mi fossi dimenticata di tutto il resto", ha spiegato Liv, che avrebbe fatto di tutto pur di dimagrire. A volte si rifiutava di mangiare per intere giornate e arrivava anche a nascondere il cibo nelle mutande. A lungo andare ha cominciato a soffrire di anoressia, è arrivata a pesare 31 chili e le sue condizioni di salute sono diventate così drammatiche che a 11 anni è finita in ospedale. (continua dopo le foto)





I medici le davano solo 2 settimane di vita ma è proprio nel momento peggiore che ha dimostrato di essere una combattente e tutta quell'energia che investiva in azioni deleterie si è trasformata in una grandissima forza vitale. È stata ricoverata per un lungo periodo e alla fine è riuscita a uscire da quell'incubo, guarendo lentamente. Ha poi documentato il viaggio che l'ha portata a recuperare al 100% sui social, dando prova del fatto che è possibile sconfiggere un disturbo alimentare come l'anoressia. Oggi mangia in modo sano e ha intenzione di scrivere un libro in cui racconta la sua storia, con l'obiettivo di ispirare tutte le ragazze che sono ossessionate dal peso e dalla taglia.

Ti potrebbe interessare anche: “Siete andati a letto!’’. Sgomento in diretta a Pomeriggio 5: gli ospiti sono seduti nel salotto di Carmelita e raccontano le loro storia ma, a un certo punto, uno di loro prende la parola e svela un segreto degli altri due. La D’Urso sgrana gli occhi e cerca di metterlo a tacere. Troppo tardi