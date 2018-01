Un video che sta facendo il giro del web facendo ridere migliaia di persone, ma che se ci mettessimo nei panni del protagonista, beh... Chissà come avremmo reagito! Una bottiglia di champagne da 34 mila euro per festeggiare un'occasione speciale. Ma forse per la troppa foga, sicuramente per una presa azzardata, quest'uomo si è lasciato scappare la magnum dalle mani. È a accaduto a Ibiza, in Spagna. La bottiglia magnum di champagne che ha provato a stappare gli scivola dalle mani finendo sul pavimento facendo finire tutto il pregiato contenuto sul pavimento. Un 'incidente' che al festeggiato è costato circa 34mila euro, il prezzo cui può arrivare una bottiglia di champagne magnum nei club esclusivi dell'isola. Certo, per una spesa così folle sicuramente avrà avuto una bella disponibilità economica, ma un danno del genere è difficile da digerire. Nemmeno lo champagne te lo fa mandare giù. Ma approfittiamo di questo episodio per dire una cosa curiosa. Sapete quali sono gli champagne più pregiati e più costosi? (Continua a leggere dopo la foto)

Partiamo dal simbolo della preziosità applicata allo champagne: La cuvée de prestige di Roederer è il simbolo del lusso, è uno status symbol e preziosa lo è certamente per questa fama e per la qualità intrinseca e oggettiva del vino. Semmai, prezioso lo è un po’ meno dal punto di vista del prezzo, visto che una bottiglia costa sui 170 euro, ma se guardate ai formati maggiori allora preparatevi a una crescita esponenziale del prezzo di acquisto. A ogni modo, il Cristal è prodotto con le uve dei migliori vigneti di proprietà, il 60% di queste sono biodinamiche, i vini sono fermentati in legno per il 25% circa e non svolgono mai la malolattica, l’assemblaggio vede il Pinot Noir sempre leggermente prevalente sullo Chardonnay. Uno champagne eccezionale, che invecchia magnificamente e meriterebbe maggiore rispetto. (Continua a leggere dopo le foto e il video)

Armand de Brignac: salito alla ribalta negli ultimi anni, è diventato l’emblema dello champagne pregiato, almeno in alcuni ambienti… La bottiglia è molto bella, anzi bellissima, interamente decorata a mano, lo champagne è buono ma costa oltre 300 euro. Broël & Kroff ha inizialmente esordito con una sola cuvée, vestita di un abito preziosissimo (la capsula è in oro massiccio 18K), prodotta solo in magnum e in non più di 2.000 esemplari, con l’ambizione di diventare la più esclusiva al mondo. Il millesimo del debutto è stato il 1996, cui hanno fatto seguito 1995, 1999 e 2000, tutti realizzati assemblando i migliori Pinot Noir (70%) e Chardonnay (30%) dell’Aube. Ogni esemplare è degorgiato a mano su ordinazione. La preziosità del nuovo champagne è ulteriormente testimoniata dal tappo in sughero composto da ben cinque pezzi, dal prezioso cofanetto di legno che ospita la magnum e dal raffinato secchiello dedicato. Il costo? Oltre 3.000 euro.

